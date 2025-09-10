El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Laporte, en un encuentro con el Al Nassr. EFE

Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso

El Athletic confía en que la FIFA dé a conocer esta misma semana su sentencia. Si es negativa, el central tendrá que regresar a Arabia a la espera de que el TAS decida

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:31

Aymeric Laporte sigue en Bilbao a la espera de que la FIFA resuelva de inmediato sobre su futuro tras negarle el pasado 3 de septiembre ... el transfer porque el club vendedor, el Al-Nassr de Arabia Saudí, subió fuera de plazo la documentación sobre su traspaso al Athletic. Los rojiblancos habían pactado pagar 10 millones y tenía un contrato con el central internacional por tres años a cambio de algo más de 4,5 millones netos por campaña, pero la operación no se pudo realizar a tiempo. Ahora, el Athletic da por hecho que la resolución llegará esta misma semana, según las fuentes consultadas por EL CORREO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  5. 5 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  6. 6 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso

Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso