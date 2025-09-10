Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso

Aymeric Laporte sigue en Bilbao a la espera de que la FIFA resuelva de inmediato sobre su futuro tras negarle el pasado 3 de septiembre ... el transfer porque el club vendedor, el Al-Nassr de Arabia Saudí, subió fuera de plazo la documentación sobre su traspaso al Athletic. Los rojiblancos habían pactado pagar 10 millones y tenía un contrato con el central internacional por tres años a cambio de algo más de 4,5 millones netos por campaña, pero la operación no se pudo realizar a tiempo. Ahora, el Athletic da por hecho que la resolución llegará esta misma semana, según las fuentes consultadas por EL CORREO.

El caso ha sido derivado por la propia FIFA al jefe de la Cámara de Disputas de la organización, el abogado neerlandés Fracs de Weger. Es un órgano que se dedica a resolver situaciones como las derivadas de contratos y los salarios de los jugadores. Este mediador ha constatado que por parte del Athletic y del jugador toda la documentación fue entregada a tiempo, tal y como han avalado LaLiga y la Federación Española.

El argumento rojiblanco es que las tres partes estaban de acuerdo en la operación y que un error de una de ellas al entregar la documentación ha generado el problema. Ibaigane mantiene que no tiene sentido hacer pagar al comprador y al jugador las consecuencias de un fallo que no es suyo. Por eso demanda que se le aplique la denominada 'excepción de validación', que recoge que una ficha es admitida si se entiende que ha sido rechazada por un despiste de la otra parte.

Los saudíes subieron después de las 23.59.59 del 1 de septiembre, cuando se cerró el mercado en España, la documentación en el Sistema de Correlación de Transferencias (TSM, por sus siglas en inglés). Se trata de una plataforma 'online' para certificar los traspasos internacionales. Cuando se hace una operación, el vendedor y el comprador suben los datos (rescisión del contrato, el que ha firmado con su nuevo club y el acuerdo de traspaso entre las dos entidades). Si ambas versiones coinciden, se da el ok.

A la espera de la resolución final de la FIFA, el caso Laporte vivirá en las próximas horas un nuevo capítulo. Este miércoles a las 23.59.59 se cierra el mercado en Arabia Saudí. Se cree que el jugador será inscrito porque a estas horas sigue en vigor su contrato con el Al-Nassr. Como los saudíes no metieron en hora su documentación para llevar a cabo la operación, ninguno de los acuerdos anteriores es válido.

El contrato de un jugador se extingue cuando se ejecuta el transfer y sus derechos pasan a otro club. Como eso no ha sucedido, el central tiene un año más de contrato con los saudíes a cambio de 25 millones. El contrato por el cual el Athletic pagaba diez millones por el traspaso también ha quedado sin efecto.

Si el jefe de la Cámara de Disputas de la FIFA falla en contra de los intereses del Athletic, todo apunta a que habrá un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) del Comité Olímpico Internacional. Esta sentencia sí que tardará un tiempo. Eso dejará a Laporte en manos del Al-Nassr y de su contrato en vigor con ellos. Por tanto, se da por hecho que tendrá que regresar a Arabia. Lo que se descarta en Ibaigane es que el central acabe en uno de los mercados aún abiertos, como el turco o el griego, que bajan la persiana en la medianoche del viernes.

El Athletic quiere a Laporte como su gran fichaje del mercado, una operación que este periódico adelantó el pasado 3 de junio. La primera idea era contar con él para el arranque de la Liga, pero las negociaciones se alargaron. Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. El fiasco del fallido transfer coloca al Athletic ante un escenario decepcionante.

Aunque el abogado Frans de Weger le dé la razón, no se olvida que Laporte no ha hecho una pretemporada al uso. No le llevaron a la concentración en Austria de los saudíes y lleva días sin entrenar con un equipo a la espera en Bilbao de que se resuelva su caso. En Lezama se da por hecho que en el mejor de los casos, aún quedarían unas semanas para que pueda ser alineado.