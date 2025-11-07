El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los futbolistas del Athletic agredecen el apoyo de la hinchada. Efe

La percepción y la realidad

El Athletic no ha dicho la última palabra en un curso en el que todavía queda mucha tela por cortar

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:54

Comenta

Vivimos tiempos en los que el relato parece más importante que la realidad, y el fútbol en general y el Athletic en particular no pueden ... ser una excepción. Nadie puede negar que la trayectoria del equipo está siendo mala, eso es indiscutible cuando en dos meses acumula ocho derrotas y una sola victoria en las dos competiciones en las que participa. Es la cruda realidad; no una percepción distorsionada. Y a la mala trayectoria se le suma el factor de la enorme decepción que sufre el aficionado que se las prometía tan felices en verano cuando Nico Williams se quedó y se sumaron los fichajes de Navarro y Areso para reforzar una plantilla que había brillado la temporada anterior.

