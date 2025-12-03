El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Derrota inapelable ante un rival muy superior

Juan Carlos Latxaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:18

Comenta

En la sala de prensa de Newcastle Valverde recordó un poco a Felipe II cuando dijo aquello de que si el Athletic se hubiera presentado ... con todos sus efectivos, el partido, y el resultado, hubieran sido otros. Los elementos que hundieron a la Armada Invencible son, en el caso del Athletic, las lesiones que están asolando a media plantilla. El técnico rojiblanco bien pudo repetir anoche su lamento. El Athletic volvió a encarar un partido prácticamente con lo puesto. Y cuando sales con lo puesto lo más lógico es que afloren todas tus vergüenzas. Si el rival es de tu talla o más pequeño, hasta puedes disimular y pasar el trago, pero si enfrente te encuentras a un gigante las probabilidades de éxito son mínimas.

