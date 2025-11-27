La cantera sigue creciendo

La aprobación por parte del Ayuntamiento de Lezama del proyecto de ampliación de las instalaciones del Athletic es una magnífica noticia para el club. A ... falta de concretar detalles, el plan que presenta la directiva que preside Jon Uriarte garantiza que la infraestructura más determinante para el club seguirá siendo un modelo de nivel mundial.

El Athletic está obligado a caminar siempre un paso por delante de sus rivales para competir con garantías, porque su capacidad de rectificar sobre la marcha es muy limitada. Así ha sido siempre, y así tiene que continuar en un fútbol cada vez más competitivo por la igualdad que ha traído el capital que llueve desde espacios ajenos hasta hace relativamente poco, que ha impulsado el crecimiento de todos los competidores.

El anuncio de la nueva ampliación de Lezama vendrá sin duda acompañado de críticas y comentarios maliciosos desde fuera, pero también desde dentro. Los inquilinos de Ibaigane harán bien en armarse de paciencia y hacer oídos sordos. A fin de cuentas Lezama ha estado en la diana de la crítica prácticamente desde aquel lejano 27 de enero de 1971 en el que el Athletic celebró el primer entrenamiento en sus nuevas instalaciones.

Félix Oráa, el presidente que impulsó la idea, no hubiera podido ni siquiera imaginar el Lezama actual cuando presentó su proyecto en la Junta General Ordinaria del 4 de julio de 1969 en el salón de actos del hotel Aranzazu. Ni los socios ni la prensa de la época le prestaron mucha atención; en el candelero rojiblanco brillaba la construcción de la nueva Tribuna Este encima de la vieja General, y se debatía sobre la utilización de aquel carnet personal e intransferible en los partidos que disputaría el Bilbao Athletic en San Mamés tras su primer ascenso a Segunda División.

El primer equipo se entrenaba entonces en San Mamés, Garellano y hasta en la Feria de Muestras, mientras que el filial y los juveniles deambulaban por San Ignacio o Etxebarri. Disponer de unos campos de entrenamiento adecuados para preservar el buen estado del césped de la Catedral y centralizar la actividad de los equipos de cantera fueron dos razones de peso para encarar la inversión en Lezama.

Pero el Athletic vio inmediatamente el enorme potencial de aquellos tres primeros campos. Apenas tres meses después de aquel primer entrenamiento se estrenó el Torneo de Semana Santa, al que se apuntaron casi 2.000 infantiles y juveniles englobados en 156 equipos. Entre aquellos aspirantes estaba Santi Urkiaga, el primer jugador que llegó a la élite recorriendo todo el escalafón de la cantera.

Ha pasado más de medio siglo desde aquellos primeros pasos de Lezama. El Athletic tal y como hoy lo conocemos sería impensable sin la aportación de una estructura tantas veces tratada injustamente y empleada, sin mayor conocimiento de causa, como arma arrojadiza en más de un proceso electoral.

Aquellos dirigentes de finales de los sesenta del siglo pasado tuvieron el acierto de dotar al club de unas instalaciones que garantizaron la pervivencia de una filosofía única en el mundo. El Athletic, pionero en tantos capítulos de la historia del fútbol, también fue innovador para potenciar la cantera con los mejores medios de la época.

Todas las directivas desde entonces han aportado mejoras en la medida de sus posibilidades. De los tres campos originales se ha llegado a los ocho actuales. De aquel equipo infantil llamado Alirón, y los dos primeros juveniles, hemos llegado a los diez alevines, infantiles, cadetes y juveniles masculinos y femeninos, además de los correspondientes filiales. De las familias que albergaban a los chavales que venían de otros territorios, se pasó a la residencia del seminario de Derio y ahora a la recién estrenada en las propias instalaciones.

Lezama, el corazón del Athletic, no solo sigue palpitando con energía sino que continúa creciendo para que el club siga estando a la altura que exigen los nuevos tiempos.