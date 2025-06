Jon Uriarte califica de «sobresaliente» la temporada del «mejor Athletic del siglo»

Jon Uriarte, presidente del Athletic, ha calificado de «sobresaliente» la temporada del primer equipo en la valoración que ha realizado en San Mamés. Para el ... dirigente rojiblanco, se ha visto «al mejor Athletic del siglo XXI porque en dos años hemos ganado una Copa, nos hemos clasificado para Champions y encima hemos llegado a semifinales de Europa».

Uriarte ha destacado que el equipo ha cumplido con creces lo establecido en pretemporada, cuando se estableció que el objetivo era regresar a Europa. «Sabíamos que era complicado porque teníamos el añadido de jugar en Europa League y esta temporada era un reto porque teníamos cuatro competiciones diferentes. La Liga era el camino natural para conseguirlo y se ha logrado, además de ser competitivos en otras competiciones».

Para Uriarte, el Athletic ha demostrado además que es un equipo de futuro porque «lejos de dormirse en los laureles el equipo tiene hambre de éxitos porque compite muy bien, con una regularidad aplastante. Ha sido muy complicado el último tramo porque hemos acumulado muchos partidos y valoro que lejos de los rumores dicen que el equipo se cae en el tramo final de la temporada, ese momento ha sido remarcable. Tras caer en semifinales de Europa League el Athletic estuvo cuatro partidos en Liga sin encajar gol. Ha sido el equipo menos goleado de la liga y uno de los que menos en Europa», ha enumerado.

En cuanto a Europa, ha reconocido que «nos ha faltado la guinda, hemos estado muy bien, ganando los seis primeros partidos en casa, por desgracia no alcanzamos la final de San Mamés pero estamos orgullosos de nuestro trabajo. En Copa y Supercopa el rendimiento no empaña el desempeño de la temporada. Los resultados no son los que deseábamos pero hemos competido».

Uriarte también ha elogiado en su discurso el crecimiento en ambición y exigencia que ha experimentado el Athletic bajo su mandato. Según ha dicho, «debemos valorar el rumbo del club y la dinámica de trabajo que es muy buena. Queríamos esa inercia ganadora y creo que lo hemos conseguido. Ahora hay que mantenerla. Dicen que el halago debilita pero no estoy de acuerdo, el halago es bueno, pero hay que saber gestionarlo para afrontar el futuro, no se nos puede subir a la cabeza. Ambición y autoexigencia son fundamentales en este punto, se ha probado el caviar y queremos seguir comiendo pero sin perder la cabeza, debemos seguir por ese camino. Cuando estás arriba cada vez es más complicado mantenerse y debemos ser conscientes de ello. Pero debemos estar orgullosos de lo conseguido y de las perspectivas de futuro, y ahora toca parar un poco, ser conscientes de lo conseguido, celebrarlo y recuperar energías para lo que nos viene».