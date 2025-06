Uriarte responde a Masip: «Frente al Barcelona, San Mamés expresó su cansancio y hartazgo hacia cosas raras»

Jon Uriarte se ha referido al Barcelona y a la polémica surgida con el club azulgrana en el último encuentro de Liga, tanto en el ... campo, donde la afición de San Mamés se mostró crítica con la entidad rival, como en el palco, con declaraciones del directivo culé Jordi Masip en contra del propio Uriarte. El presidente del Athletic ha expresado su «máximo respeto al Barcelona como institución» y ha dicho que «la gente es libre de hacer lo que quiera en el campo dentro de unos límites, por supuesto». A su juicio, «lo que se vio aquí es cansancio o hartazgo hacia ciertas informaciones que llegan de otro club. Pasan cosas raras y no estamos acostumbrados a eso, como la marcha de Iñigo Martínez o todo el movimiento del pasado año con un jugador tuyo. Todo esto acaba cansando», ha asegurado Uriarte.

Respecto a las críticas de Masip, el presidente rojiblanco ha dicho que «por alusiones merece la pena contestar. Dijo que no saludé antes del partido a Laporta y eso es cierto porque no es lo normal. Se queda con la directiva rival una hora y media o una hora antes, pero Laporta llegó con 20 minutos de antelación, el presidente local tiene una serie de tareas que debe cumplir y el visitante tiene poco que hacer y suele ser el visitante el que va a saludar al local. Es cierto que no le saludé, pero tampoco él vino, pero yo no me sentí herido por ello», ha dicho Uriarte.

En cuanto a que no felicitó a Laporta por el título de Liga, ha dicho que «al descanso no le felicité, pero al final del partido le di la mano y le di la enhorabuena, y no recibí respuesta. Tampoco recibí la felicitación por la clasificación de la Champions, pero no pasa nada por ello». Y en cuanto al pasillo, «lo dijo Masip denota falta de conocimiento u otra cosa. Un pasillo no es algo que se improvise, se planteó y aprobó por protocolo, cinco o seis días antes ya lo sabían en el Barça y lo aceptaron».

Uriarte ha finalizado refiriéndose a una frase de Masip. «Dijo que cada uno con sus actos refleja lo que es y estoy totalmente de acuerdo, Pero no quiero alimentar la polémica. Aquí se actuó con máximo respeto por parte de protocolo y por parte de la directiva, como corresponde al Athletic», añadió el presidente rojiblanco.