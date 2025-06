Uriarte no adelantará la fecha de las elecciones y todavía no piensa en si se presentará a la reelección

Igor Barcia Jueves, 5 de junio 2025, 13:20 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

Uriarte ha respondido por vez primera a una pregunta sobre su futuro como presidente del Athletic, ya que dentro de un año se cumple su ... mandato de cuatro temporadas. Al ser cuestionado sobre si se presentará a la reelección, Uriarte ha dicho que «no he tomado ninguna decisión, quiero aprovechar el tiempo en el trabajo. Pueden pasar muchas cosas porque queda mucho tiempo, puede ser algo a nivel personal, que tenga trillizos, que tenga una enfermedad grave, o que tenga proyectos laborales que me atraigan o que las cosas no vayan bien a nivel deportivo la próxima temporada y que la gente se canse de nosotros«.

«Quiero disfrutar del trabajo realizado hasta ahora, y en el que queda por hacer. Corregir errores y seguir creciendo, y cuando tenga que pensar en las elecciones, hablaremos. Os puedo anticipar que no voy a adelantar las elecciones, no voy a pensar en algo así, la fecha de las elecciones será la mejor para todos», explicó el presidente rojiblanco.

Temas

Athletic de Bilbao