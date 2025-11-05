La esperanza de los jóvenes

¿Esperábamos más? Siempre queda esa esperanza, sobre todo para esos 3.000 aficionados que viajaron a la ciudad del norte de Inglaterra. Entre la ... ilusión del desplazamiento, la presencia en vivo en un escenario como Saint James Park, y el ambiente, incluso el local, ayudan a un estado de euforia diferente al que se siente sentado frente al televisor, siempre más frío, invitando a un cierto escepticismo. Además, las noticias que llegaban desde Newcastle no invitaban a otra cosa. Porque a las bajas de quienes no se montaron en el avión se unía la de Guruzeta, enfermo. Cuando se juntan tantas circunstancias negativas, unidas a lo que está pasando en la Liga, esperar un resultado positivo sonaba casi a entelequia.

Y lo era. Jugó el Athletic como casi siempre, bien al principio, incluso con mando en el campo, pero como ha sucedido ya unas cuantas veces en la Liga, recibió el primer gol y comenzó a diluirse poco a poco hasta llegar a convertirse en un equipo intrascendente, como si los jugadores rojiblancos hubieran asumido que cualquier resultado en contra era una pared muy difícil de escalar.

Es cierto que se acercó el Athletic un par de veces con peligro a la portería de los locales, pero según iban pasando los minutos esa efervescencia se perdió y, cuando marcó el Newcastle su segundo gol, nada más comenzar la segunda parte, ya casi no quedaba nada que hacer.

O sí, porque Ernesto Valverde decidió dar minutos a Selton Sánchez primero y a Hierro después, y los dos chavales de la cantera rojiblanca cumplieron, en el caso de Selton, con creces, y en el de Hierro, también. De hecho, el Athletic mejoró cuando aparecieron en el campo las dos promesas y también Nico Serrano, que no es un recién llegado, pero que se empeñó, en los minutos que tuvo, en demostrar que tiene una zurda magnífica. Dos disparos suyos le hicieron trabajar al portero inglés. Daba la sensación de que los jóvenes refrescaron las ideas del equipo.

Mejoró la jugada

De Selton se hablará bastante en un futuro, y no tan lejano. En cada balón que le llegó a los pies, mejoró la jugada. Una acción en la que levantó la pelota por encima del defensa al borde del área, un taconazo con muchísimo sentido, sus giros y un par de pases en los que mostró su visión del juego, hicieron creer que el jugador, que había viajado con el Athletic a todos los destinos de la Champions, aunque hasta ahora para jugar la Youth League, está más cerca de volver a repetir con Valverde que descender de nuevo a los equipos inferiores de Lezama. También Hierro mostró sus cualidades como delantero centro, un puesto ahora en precario. Sumó un remate de ariete y también una jugada de fuerza, en la que pudo marcar un gol para el Athletic.

Así que habrá que meter la derrota en el zurrón y quedarse con esos detalles de los jóvenes, a los que, por supuesto, no hay que presionar, pero que ya saben lo que es jugar en la élite, nada menos que en la Champions. Por supuesto, habrá que darles tiempo y espacio, pero no es malo, dentro de la derrota, que se vean esos brotes verdes porque, al fin y al cabo, el Athletic vive en gran medida de lo que Lezama produce. Y saber que la factoría rojiblanca no agota sus existencias siempre es una buena noticia.