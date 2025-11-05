El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Selton, en una de las acciones del partido.

La esperanza de los jóvenes

Selton y Hierro cumplieron dentro de la derrota, y no es malo que se vean brotes verdes

Jon Rivas

Jon Rivas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:47

Comenta

¿Esperábamos más? Siempre queda esa esperanza, sobre todo para esos 3.000 aficionados que viajaron a la ciudad del norte de Inglaterra. Entre la ... ilusión del desplazamiento, la presencia en vivo en un escenario como Saint James Park, y el ambiente, incluso el local, ayudan a un estado de euforia diferente al que se siente sentado frente al televisor, siempre más frío, invitando a un cierto escepticismo. Además, las noticias que llegaban desde Newcastle no invitaban a otra cosa. Porque a las bajas de quienes no se montaron en el avión se unía la de Guruzeta, enfermo. Cuando se juntan tantas circunstancias negativas, unidas a lo que está pasando en la Liga, esperar un resultado positivo sonaba casi a entelequia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  2. 2

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  3. 3 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  4. 4 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  5. 5

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  6. 6

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  7. 7

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  8. 8 Un siglo de menús entre obreros
  9. 9

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  10. 10

    El rey emérito advierte de la «fragilidad» de la Corona: «España no es un país monárquico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La esperanza de los jóvenes

La esperanza de los jóvenes