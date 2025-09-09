El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yeray acudió ayer por la tarde a entrenar con el Derio. Luis Ángel Gómez

Visto lo visto, ni tan mal

Si el mejor de los escenarios que se contemplaba era una sanción entre nueve y doce meses, es lógico que el Athletic haya encajado bien el dictamen de la UEFA

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:29

Los que saben de estas cosas y se manejan en las entretelas de la UEFA como Indiana Jones en esas terroríficas cuevas selváticas llenas de ... tesoros, barajaban como mejor escenario una sanción de entre nueve y doce meses para Yeray; de manera que los diez que le han caído hay que darlos por buenos. En realidad, por muy buenos, ya que, a sus 30 años, el central de Barakaldo corría el riesgo de ver arruinada su carrera deportiva. Un castigo de dos años como el de Gurpegui, por poner un ejemplo cercano, le hubiera obligado, casi con toda seguridad, a anunciar su retirada. Y es que, a diferencia de lo que sucedía en los tiempos del gladiador de Andosilla, al jugador sancionado por dopaje la UEFA le impide ahora hasta entrenar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  3. 3

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  10. 10 Un rincón lleno de naturaleza para comer rico y barato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Visto lo visto, ni tan mal

Visto lo visto, ni tan mal