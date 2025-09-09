Yeray continuará entrenando con el Derio de Muniain hasta su regreso a Lezama en febrero El central se ejercitó con el equipo de Tercera Federación este mismo lunes tras conocerse la resolución

Gabriel Cuesta Martes, 9 de septiembre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Yeray ya tiene un plan trazado para preparar su regreso al Athletic. El central rojiblanco, sancionado durante diez meses por dopaje, seguirá ejercitándose en el Derio de Muniain hasta que pueda reincorporarse a Lezama el próximo 2 de febrero, dos meses antes de que se termine la sanción. Este lunes la UEFA hacía público que la sanción que le impone es de diez meses al considerar su caso «una infracción no intencionada de las normas antidopaje». Eso le permitirá volver a competir a partir del próximo 2 de abril, ya que se acogió de forma voluntaria a la suspensión provisional el pasado 2 de junio.

El rojiblanco comenzó a entrenar con el Derio que prepara Iker Muniain al tratarse de un club no profesional de Tercera Federación. Este mismo lunes, pocas horas después de conocerse la decisión de la UEFA, el central entrenaba junto a sus compañeros estos meses. Será su día a día estas próximas semanas. Todo se remonta a un control efectuado en la Europa League ante el Manchester United, cuando dio positivo. Según explicó el club en un comunicado, un hecho que el Athletic considera «probado», el resultado se debió a que Yeray «se debió al tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse».

En la resolución del organismo del fútbol europeo se explica que «en el análisis realizado por un laboratorio acreditado por la AMA se reveló la presencia de canrenona, una sustancia prohibida tanto dentro como fuera de competición en la categoría S5. Diuréticos y agentes enmascarantes de la Lista de Prohibiciones de la AMA de 2025».

La baja del central llegó para Valverde en un momento delicado. El eje de la defensa está falto de efectivo y todo apunta a que en algún momento al técnico le tocará tirar de cantera. Paredes y Vivián son los únicos consolidados en el puesto al caerse el sancionado Yeray, el lesionado Egiluz (con una grave lesión de ligamento cruzado) y el fallido fichaje de Laporte.