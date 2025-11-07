El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Viernes complicado en las carreteras vizcaínas: retenciones kilométricas en la A-8 y un camión hace la tijera en el Txorierri

Jauregizar liderará la Euskal Selekzioa ante Palestina

Arrasate ha reclutado también del Athletic a Gorosabel, Lekue, Galarreta, Nico Serrano y Guruzeta

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Ya hay convocatoria para el Euskadi-Palestina del próximo sábado 15 de noviembre en San Mamés (20.30 horas). Del Athletic, Jagoba Arrasate, seleccionador de la tricolor y actual técnico del Mallorca, ha reclutado a Jauregizar, Gorosabel, Lekue, Galarreta, Nico Serrano y Guruzeta. Llama la atención el caso de Jauregizar. El de Bermeo se encontraba en la pre-lista de Luis de la Fuente con La Roja para disputar los dos últimos compromisos internacionales del año. Sin embargo, el seleccionador nacional le ha descartado y ha incluido solo a Simón, Vivián y Laporte para estas citas.

Asimismo, en la lista de 22 jugadores, está incluido Hugo Rincón, jugador rojiblanco que está cedido en el Girona. También destaca la presencia de Borja Sainz, atacante vizcaíno que está firmando una buena temporada en el Oporto; de hecho, este jueves anotó una nueva diana con los lusos. El grupo de delanteros lo completa Iván Martín, del Girona y que ha estado en la órbita del Athletic en los últimos mercados de fichajes.

La lista de convocados se completa con jugadores de la Real Sociedad, Alavés, Osasuna y otros equipos de Primera División y de clubes de otras ligas europeas. Del conjunto donostiarra jugarán con la tricolor el portero Unai Marrero, Elustondo, Zubeldia, Aihen Muñoz y Gorrotxategi. Por parte del Alavés, Arrasate ha llamado a Guevara y Guridi. De Osasuna, están incluidos el portero Aitor Fernández, formado en Lezama, y Kike Barja.

Otros jugadores en la lista son Álvaro Núñez del Elche, canterano de Lezama, Unai García, del Panetolikos GFS, Unai Elgezabal del Levante y Oier Zarraga, ex del Athletic que milita en el Udinese Calcio.

LA CONVOCATORIA

  • Porteros Aitor Fernández (CA Osasuna) y Unai Marrero (Real Sociedad)

  • Defensas Andoni Gorosabel (Athletic Club), Álvaro Núñez (Elche CF), Aritz Elustondo (Real Sociedad de Fútbol), Unai García (Panetolikos GFS), Iñigo Lekue (Athletic Club), Igor Zubeldia (Real Sociedad), Unai Elgezabal (UD Levante) y Aihen Muñoz (Real Sociedad)

  • Centrocampistas Jon Gorrotxategi (Real Sociedad), Oier Zarraga (Udinese Calcio), Ander Guevara (Deportivo Alavés), Hugo Rincón (Girona FC), Jon Guridi (Deportivo Alavés), Mikel Jauregizar (Athletic Club), Iñigo Ruiz De Galarreta (Athletic Club) yKike Barja (CA Osasuna)

  • Delanteros Nico Serrano (Athletic Club), Iván Martín (Girona FC), Gorka Guruzeta (Athletic Club) y Borja Sainz (FC Porto)

