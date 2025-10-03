Uriarte pinta el campo de juego

Jon Uriarte ya ha pintado el campo de juego de una eventual y más que improbable contienda electoral en el Athletic a final de temporada. ... Lo ha hecho con ocho meses de antelación, convencido de que a día de hoy no tiene rival y de que la pelotita acabará entrando a pesar de los enormes titubeos en este inicio de temporada. El empresario bilbaíno se ha lanzado a una piscina llena, a lo sumo con alguna que otra molesta hoja en la superficie caída de unos árboles agitados por un viento de momento poco favorable en la Liga y en la Champions. Ya se sabe que la memoria en el fútbol es de pez, que todo lo bueno acumulado puede desaparecer del sentir colectivo de los aficionados de un plumazo, y viceversa. Pero la calculadora del presidente y sus asesores ya está en marcha y, salvo debacle, los números deportivos y económicos les avalan.

El mandatario rojiblanco odia la improvisación. Que nadie piense que la insólita convocatoria a los medios de comunicación en el aeropuerto de Loiu con poco más de dos horas de antelación surgió de manera espontánea mientras apuraba su desayuno en Dortmund. La mayoría pensó que lanzaría el típico mensaje de unidad y que ratificaría su confianza en Ernesto Valverde en unos momentos en los que las cosas no han salido como ambos esperaban. Hizo las dos cosas, sí, pero en realidad lanzó el bombazo desde una clara posición de fuerza. Puede dar la sensación de que con su anuncio ensancha el terreno para que en este tiempo puedan surgir otros candidatos. En realidad lo ha estrechado al máximo con el mensaje implícito de que, hoy por hoy, cree que nadie puede hacerle sombra, aunque todavía queden nada menos que 240 días por delante para terminar la campaña (futbolística).

Todo obedece a un plan, a una hoja de ruta trazada al milímetro y con los pasos bien marcados. Primero esto, luego lo otro, no te olvides de decir esto, evita decir aquello, sé ambiguo cuando te pregunten... Uriarte quiere despegar desde la terminal de Loiu rumbo a su segundo mandato, persuadido de que su obra está inacabada y de que necesita un tiempo extra para completarla. Su anuncio se produce, además, a apenas un mes de la celebración de la Asamblea de Compromisarios, en la que el presidente someterá a la votación de los socios las cuentas del ejercicio pasado y el presupuesto del año en curso. Salvo sorpresa mayúscula obtendrá un respaldo mayoritario y no se descarta que gane incluso por goleada, lo que fortalecería su figura de cara a un eventual tablero electoral y podría generar un efecto disuasorio para quien o quienes barajen la opción de disputarle el sillón presidencial.

El sudoku está bien diseñado. Pero si hay un ámbito en el que los cálculos pueden saltar por los aires es en el fútbol. En este deporte de locos sólo las predicciones económicas tienen visos de cumplirse. En las deportivas intervienen tantos factores que hay un componente de azar que puede cambiarlo todo. Si la cosa va por buen camino la memoria, aunque frágil, resistirá. Si no, no descarten una amnesia colectiva.