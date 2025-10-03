El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Uriarte atiende a los medios en el aeropuerto de Loiu. Athletic

Uriarte pinta el campo de juego

Que nadie piense que el sorprendente anuncio de que se presentará a la reelección ha sido fruto de la improvisación

Iván Orio

Iván Orio

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:14

Jon Uriarte ya ha pintado el campo de juego de una eventual y más que improbable contienda electoral en el Athletic a final de temporada. ... Lo ha hecho con ocho meses de antelación, convencido de que a día de hoy no tiene rival y de que la pelotita acabará entrando a pesar de los enormes titubeos en este inicio de temporada. El empresario bilbaíno se ha lanzado a una piscina llena, a lo sumo con alguna que otra molesta hoja en la superficie caída de unos árboles agitados por un viento de momento poco favorable en la Liga y en la Champions. Ya se sabe que la memoria en el fútbol es de pez, que todo lo bueno acumulado puede desaparecer del sentir colectivo de los aficionados de un plumazo, y viceversa. Pero la calculadora del presidente y sus asesores ya está en marcha y, salvo debacle, los números deportivos y económicos les avalan.

