Iñaki Williams sobre la Champions: «Vamos a hacer un buen papel»
El capitán rojiblanco mantiene su planteamiento de «ir a lo bajini» y destaca el hecho de las salidas «cómodas» a Alemania, Italia e Inglaterra pueden ayudar a que la afición se desplace
Viernes, 29 de agosto 2025, 12:18
El sorteo de Champions celebrado este jueves en Mónaco ha deparado un camino exigente, pero a la vez atractivo para el Athletic en su vuelta ... a la máxima competición continental once años después y la plantilla rojiblanca se muestra ilusionada y con ganas de que arranque el torneo. La ambición es máxima. «A lo bajini veremos dónde podemos llegar», apuntó el capitan Iñaki Williams este viernes para asegurar a continuación su convencimiento de que «vamos a hacer un buen papel».
El mayor de la saga señala que «lo bonito e ilusionantes» de disputar la Liga de Campeones es que «la gente puede conocer nuestra filosofía, saber que jugamos con jugadores de casa. No hay mejor escaparate», recalcó. Al igual que hizo el mismo jueves su compañero Dani Vivián, Iñaki puso en valor el hecho de que «los mejores equipos de Europa pisarán San Mamés y las salidas también son muy bonitas para la afición».
Precisamente, el hecho de que el Athletic tenga viajes relativamente «cómodos» a Alemania, Inglaterra, Italia y República Checa puede animar a que la afición se desplace en masa a animar al equipo. «Cuando estás jodido mirar a la grada y ver el fondo athleticzale te da mucho más ánimo y ojalá podamos darles buenos momentos y vivir buenos recuerdos», concluyó el dueño del brazalete de capitán.
La UEFA dará a conocer este sábado el calendario definitivo con el orden, las fechas y los horarios de cada partido y será entonces cuando los seguidores pueden comenzar a realizar ya sus reservas. Por ahora, tras el sorteo celebrado en la capital monegasca lo único definitivo es que el Athletic se medirá en casa a PSG, Arsenal, Sporting de Portugal y Qarabaj y visitará a Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia de Praga y Newcastle. Para más información sobre los rivales a batir pincha aquí.
