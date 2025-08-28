El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sorteo de Champions

El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal

Los rojiblancos afrontan un calendario exigente: jugarán también en casa ante el Sporting de Portugal y Qarabag; visitarán al Dortmund, Atalanta, Slavia de Praga y Newcastle

Igor Barcia

Igor Barcia

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:16

El Athletic ya conoce sus ocho primeros rivales de la Champions, en un sorteo que ha sido muy exigente con el club rojiblanco. Los ... de Ernesto Valverde recibirán en San Mamés al vigente campeón de la Liga de Campeones, el PSG que entrena Luis Enrique, y además también tendrán que enfrentarse ante su afición al Arsenal, al Sporting Club de Portugal y el Qarabag. Mientras, las cuatro salidas también cuentan con una notable exigencia. Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praga y Newcastle esperan la llegada del equipo rojiblanco y su afición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  4. 4

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  5. 5 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  6. 6

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  7. 7

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  8. 8

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  9. 9 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  10. 10 Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal

El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal