El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
Los rojiblancos afrontan un calendario exigente: jugarán también en casa ante el Sporting de Portugal y Qarabag; visitarán al Dortmund, Atalanta, Slavia de Praga y Newcastle
Jueves, 28 de agosto 2025, 19:16
El Athletic ya conoce sus ocho primeros rivales de la Champions, en un sorteo que ha sido muy exigente con el club rojiblanco. Los ... de Ernesto Valverde recibirán en San Mamés al vigente campeón de la Liga de Campeones, el PSG que entrena Luis Enrique, y además también tendrán que enfrentarse ante su afición al Arsenal, al Sporting Club de Portugal y el Qarabag. Mientras, las cuatro salidas también cuentan con una notable exigencia. Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praga y Newcastle esperan la llegada del equipo rojiblanco y su afición.
Habrá que esperar al sábado a conocer el calendario de enfrentamientos, y entonces se sabrán las fechas de los partidos y el orden de los mismos, pero desde hoy el Athletic ya sabe que tiene un duro camino desde el 16 de septiembre, cuando empieza la Champions, hasta finales de enero.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.