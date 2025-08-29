El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivián es el teniente de la defensa rojiblanca. Manu Cecilio

Un camino «complejo, pero con partidos ilusionantes en casa»

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:19

El sorteo celebrado ayer en el Forum Grimaldi de Mónaco ha deparado un camino bastante exigente para el Athletic en su regreso a la Champions ... once años después. A la espera de conocer las fechas de los ocho compromisos, los rojiblancos ya saben que recibirán en San Mamés al vigente campeón del torneo, el PSG, así como a uno de los semifinalistas de la pasada edición el Arsenal de los Arteta, Zubimendi, Merino y Kepa Arrizabalaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  3. 3

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  4. 4 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  5. 5

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  6. 6 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  9. 9

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  10. 10

    El Ayuntamiento de Bilbao asegura que ofreció el escenario de la plaza Circular a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren y lo rechazaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un camino «complejo, pero con partidos ilusionantes en casa»

Un camino «complejo, pero con partidos ilusionantes en casa»