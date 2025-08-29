Un camino «complejo, pero con partidos ilusionantes en casa»

El sorteo celebrado ayer en el Forum Grimaldi de Mónaco ha deparado un camino bastante exigente para el Athletic en su regreso a la Champions ... once años después. A la espera de conocer las fechas de los ocho compromisos, los rojiblancos ya saben que recibirán en San Mamés al vigente campeón del torneo, el PSG, así como a uno de los semifinalistas de la pasada edición el Arsenal de los Arteta, Zubimendi, Merino y Kepa Arrizabalaga.

El Sporting de Portugal y el Qarabaj de Azerbaiyán, una de las sorpresas del torneo, completarán el cuadro de equipos que visitará La Catedral. «Ha sido un sorteo complejo, pero ilusionante en casa», valoró Dani Vivián nada más conocer el cuadro que le había tocado en suerte. Pese a la complejidad de los rivales, resaltó que afrontan la competición continental «sin miedo a nada, con ilusión y ambición de seguir haciendo las cosas bien como venimos haciendo desde hace mucho tiempo».

La pasada campaña, los hombres de Ernesto Valverde se quedaron a las puertas de alcanzar la final de la Europa League y quieren seguir haciendo ruido por el viejo continente. El vitoriano no quiso ponerse metas, aunque dejó entrever que aspiran a estar entre los 24 conjuntos que pasan a la fase eliminatoria. «El objetivo es ser nosotros mismo cada partido y jugar con la máxima ambición como lo hemos hecho siempre y luego paso a paso ya veremos hasta dónde podemos llegar», lanzó.

Al igual que a su compañero Unai Simón, «uno de los partidos más especiales a domicilio» será el que les enfrentará en el Signal Iduna Park de Dortmund al Borussia por el ambiente especial que se respira. Pero, «los que más espero son los que afrontaremos con nuestra gente que seguro que nos va a ayudar. Barça, Real Madrid y Atlético siempre están arriba, pero tanto Villarrea como nosotros seguro que vamos a dar grandes alegrías», resaltó.

Fichaje de Laporte

Sobre la posible llegada de Aymeric Laporte antes del cierre de mercado este lunes para reforzar la renqueante posición de central, Vivián señaló que «tenemos muy, muy buena relación, hablamos mucho y ojalá se pueda dar porque todo lo que haga subir el nivel y la competencia nos va a hacer mejores y nos va a ayudar a llegar a donde queremos».