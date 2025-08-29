El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis de la Fuente convoca a Nico Williams, Unai Simón y Vivián para comenzar el camino hacia el Mundial

El seleccionador llama a los habituales del Athletic en su lista para los dos primeros encuentros de la fase de clasificación ante Bulgaria y Turquía

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:50

Luis de la Fuente ha llamado a sus filas a Unai Simón, Vivián y Nico Williams para comenzar el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del próximo año. Eran los nombres del Athletic esperados en la convocatoria de la selección y no ha habido sorpresas. Los tres futbolistas formarán parte de la expedición que para los primeros compromisos frente a Bulgaria y Turquía, ambos fuera de casa a las 20:45 hora peninsular española.

La lista del riojano ha dejado alguna que otra sorpresa, aunque mantiene una línea continuista con respecto a los últimos años. La principal, la presencia del extremo Jesús Rodríguez, que acaba de recalar en el Como procedente del Betis. También la vuelta de dos de sus pilares como Rodrigo Hernández y Dani Carvajal, ya recuperados de sus graves lesiones.

El primero de los choques se disputará el jueves 4 de septiembre en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía y el segundo tendrá lugar tres días después, el domingo, en el Estadio Büyükşehir Belediye de Konya. De esta manera, La Roja visitará por primera vez el país búlgaro y la ciudad turca.

España está encuadrada en el grupo E junto a Bulgaria, Turquía y Georgia. Luis de la Fuente ha dado a conocer la relación de 26 futbolistas que arrancarán el camino hacia el Mundial del próximo año, una cita que no se pierde desde 1974 y afronta ahora como candidata al título tras haber conquistado la pasada Eurocopa y alcanzar la final de la UEFA Nations League el pasado mes de junio.

La convocatoria:

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro.

Defensas: Dani Carvajal, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Gavi y Fermín.

Delanteros: Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Yéremy Pino y Jesús Rodríguez.

