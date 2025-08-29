El guiño de Luis de la Fuente a Laporte a un año del Mundial: «Espero que su situación se solucione pronto» El seleccionador fía la presencia del central en la Copa del Mundo a su salida del Al Nassr, con el Athletic confiado en su fichaje

Gabriel Cuesta Viernes, 29 de agosto 2025, 13:49 | Actualizado 14:34h.

La última aparición de Laporte con España fue el 15 de noviembre de 2024. El central fue titular en el eje de la zaga en la victoria de la selección ante Dinamarca en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Desde entonces, el hispano-francés no ha vuelto a disputar minutos con la camiseta de La Roja. Primero, por las lesiones. Y después, por su actual situación contractual en Arabia Saudí, donde permanece estancado a la espera de desbloquear su salida del Al Nassr. Al parecer, con opciones reales de poner rumbo al Athletic.

El defensa ha visto cómo repercute en La Roja su actual situación en una competición inundada de millones, pero con un nivel futbolístico notablemente inferior. Sobre todo, porque pretende postularse para la convocatoria del Mundial de Estados Unidos del próximo año. Fue en agosto de 2023 cuando el club saudí pagó 27 millones de traspaso al Manchester City, con un contrato de 25 millones por temporada hasta 2026. Su participación en la selección siguió con la habitual regularidad hasta la conquistada Eurocopa de 2024. Pero después las lesiones, en primer lugar, y ahora su complicado escenario, apartado en varias ocasiones de las convocatorias de Al-Nassr por su incierto futuro, han hecho que se caiga de las listas en el último año.

«He hablado con él y estoy deseando que se solucione todo con él. Es importantísimo, al nivel de Rodri, Carvajal o Morata. Queremos jugadores felices y eso pasa por que su situación contractual esté arreglada. Espero que en breve pueda estar en capacidad de estar con nosotros, aunque luego venga o no», señalaba este viernes el seleccionador Luis de la Fuente. Un claro guiño de que el defensa aún puede coger el tren de la Copa del Mundo.

El lunes 1 de septiembre se cierra a las 23.59 horas el mercado de fichajes y el Athletic se mantiene a la expectativa, convencidos de que Valverde podrá contar con el galo como refuerzo para el centro de la defensa. El central se quiere ir y el Al-Nassr que se vaya, pero hay que llegar a un acuerdo sobre las condiciones de su salida, asunto que se negocia desde hace semanas y que en los próximos días se resolverá. «Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver. No quiero ir a jubilarme, sino a aportar», indicó el central en octubre de 2023 en una entrevista con este periódico.