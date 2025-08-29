El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Peio Canales entra por primera vez en la lista de la selección Sub'21

El mediapunta del Athletic, cedido en el Racing, ha sido convocado por David Gordo para dos encuentros de clasificación para el Europeo

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:23

Peio Canales se estrenará con la selección sub'21. El mediapunta del Athletic, cedido esta temporada al Racing de Santander de Segunda División, ha entrado en la lista facilitada este viernes por el técnico David Gordo para los partidos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027. Tendrán lugar en septiembre ante Chipre (el viernes 5, en Soria) y ante el territorio de Kosovo (el martes 9, en Pristina).

Ernesto Valverde señalaba recientemente el motivo por el que Canales salía en préstamo rumbo a Santander. «Es un jugador muy joven que el año pasado no participó demasiado y hace dos años arrastró problemas físicos. La idea es que vaya superando dificultades. Podía haber estado aquí, pero iba a tener otros jugadores delante. Y pensamos que lo mejor es tener el reto de superar una categoría. Hablamos con él; estaba de acuerdo. Hay muchas esperanzas en el futuro. Puede ser un jugador importante en el futuro para el Athletic», explicaba sobre el atacante de Barrika.

Canales ya había llamado la atención del seleccionador y se encontraba en la prelista, tal y como adelantó este periódico. De esta manera, sigue quemando etapas en La Roja. Ya ha sido internacional con la Sub'19, con la que ha disputado seis encuentros, a los que se suman otros ocho más con el combinado nacional Sub'18.

La principal ausencia rojiblanca es la de Mikel Jaureguizar, habitual en el combinado con el que disputó el último Europeo el pasado mes de junio. Tampoco figura en esta convocatoria Mikel Santos, el otro athleticzale que se encontraba entre los 50 jugadores en el radar de Gordo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  3. 3 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  6. 6 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  9. 9

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  10. 10

    Salud pide extremar la prevención tras los últimos casos de gripe aviar en la costa vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Peio Canales entra por primera vez en la lista de la selección Sub'21

Peio Canales entra por primera vez en la lista de la selección Sub&#039;21