Las aficiones que visitarán Bilbao: la del PSG, la más problemática

Bilbao se prepara para acoger de nuevo a algunas de las aficiones de los mejores equipos del mundo. Ahora, la participación del Athletic en la Champions coge el testigo del reto que supuso su participación en la Europa League la temporada pasada, con final en San Mamés incluida entre Manchester United y Tottenham. La capacidad del fútbol para mover masas trae otro desafío para la capital vizcaína. Toca rentabilizar la afluencia de hinchas visitantes sin dejar de lado la seguridad, evitando imágenes como las de los altercados que se produjeron la temporada pasada ante la Roma y el Rangers.

La afición que más pone en alerta a la ciudad es la del conjunto parisino, la más problemática de todas. Sus ultras sembraron el caos en la capital francesa después de que el equipo de Luis Enrique levantara el trofeo. Los violentos disturbios se saldaron con dos muertos, más de 550 detenidos y casi 200 heridos en toda Francia. Un joven de 17 años falleció apuñalado en la ciudad de Dax, al suroeste del país, y otra persona perdió la vida en París en un accidente de moto.

Precisamente, los galos visitaron a la Real Sociedad a principios de 2024, en los octavos de final en los que apearon al cuadro de Imanol Alguacil de la competición. Viajaron a San Sebastián más de 700 radicales. No se registraron graves altercados, pero sí que se produjeron cargas de la Ertzaintza. Una aficionada de la Real tuvo que ser ingresada en la UCI tras recibir el impacto de un proyectil en la cabeza durante una de las cargas que la Policía vasca en los alrededores de Anoeta. Al parecer, hooligans de ambas aficiones trataron de enfrentarse y los agentes cargaron para evitarlo. También se desarmó una quedada para pegarse en el parking de Loiola entre ultras de los dos equipos.

Resto de rivales

Otra vieja conocida es la afición del Sporting de Portugal. La Ertzaintza desplegó un importante dispositivo en su visita en 2012 por los «graves incidentes» que un grupo radical había protagonizado en partidos anteriores. En esa ocasión, no hubo altercados en Bilbao (ambas bancadas mostraron buena sintonía) con motivo de una semifinal que metió al Athletic en la final de la Europa League, en la que caería ante el Atlético de Simeone. Sin embargo, sus grupos ultras suelen hacer de las suyas cada cierto tiempo. Una de las últimas, una batalla campal en 2024 que obligó a aplazar el choque ante el Famalicao. Hace unos meses, el pasado mes de mayo, un grupo de radicales sembró el pánico en la Final Four de la Champions de fútbol sala al tratar de agredir a la familia de un jugador rival.

Las otras dos hinchadas que visitarán San Mamés generan una mayor tranquilidad. La afición del Arsenal cuenta con un historial bien diferente. Tampoco inquieta la del Qarabag, a lo que se suma un desplazamiento importante desde Bakú si su afición quiere pisar San Mamés.