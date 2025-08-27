Iñaki Williams, convocado con Ghana El delantero del Athletic tiene compromisos con su selección el 4 de septiembre en Chad y el 8 en Mali

Igor Barcia Miércoles, 27 de agosto 2025

Iñaki Williams no tendrá descanso durante el primer parón de la Liga por compromisos de selecciones. El delantero rojiblanco ha sido convocado por Ghana para disputar los partidos clasificatorios del Mundial de 2026 frente a Chad (4 de septiembre) y Mali (8 de septiembre).

Los black stars lideran el Grupo I de la fase africana con cinco victorias y una derrota en seis encuentros. Quedan cuatro y Ghana afronta dos partidos fundamentales para consolidar una posición que les llevaría a la Copa del Mundo que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. El primer encuentro que deberá afrontar Iñaki Williams es en Yamena, donde Ghana se mide a Chad, situado en la última posición sin haber estrenado su casillero de puntos. Una victoria que se antoja obligada para después recibir en Acra a Mali, que con nueve puntos está en plena pelea por al menos alcanzar la segunda plaza y jugar los play-off.

De este modo, Iñaki Williams estará fuera de Lezama hasta el 9 de septiembre por lo menos, teniendo en cuenta que el segundo de los encuentros se celebra el 8 y después emprenderá viaje de regreso a Bilbao.