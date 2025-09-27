Iñaki Williams hace autocrítica: «No estamos bien, yo el primero. Arriba hay que dar un poquito más» «No estamos acabando jugadas y materializándolas», reconoce el capitán rojiblanco tras la derrota en Villarreal

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:08 | Actualizado 23:53h.

«No estamos bien, yo el primero. Generamos ocasiones, pero no las metemos. Los de arriba tenemos que dar un poquito más». Iñaki Williams ha tirado autocrítica tras la dura derrota del Athletic en Villarreal. Los datos hablan por sí solos: cuatro derrotas y un empate en los últimos partidos, con solo un gol a favor. Falta pólvora.

El capitán rojiblanco hizo balance del partido en declaraciones a DAZN. «No estamos acabando jugadas y materializándolas». El mayor de los Williams lamentó no haber aprovechado las oportunidades generadas en un primer tiempo en el que los bilbaínos fueron claramente superiores. «Dejas el partido abierto con el Villarreal, que tiene jugadores de mucha calidad y hacen transiciones muy buenas», señalaba.

El segundo tiempo fue muy diferente. «No hemos estado bien», reconocía ante el claro dominio del submarino amarillo de Marcelino García Toral. «Nos está faltando eficacia, no vemos portería con claridad como otros años». Preguntado por los malos números tras la lesión de Nico con La Roja, su hermano reconoció que su ausencia se nota. «Nico es un jugador de talla mundial. Atrae muchos jugadores y podemos estar más liberados en otros lados». Eso sí, el capitán salió en defensa del resto del grupo y ponía como ejemplo la temporada pasado, cuando tocaba dar un paso al frente «si faltaban Nico, yo u otros compañeros».