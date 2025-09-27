El colmo de la mala suerte para el Athletic: cinco remates en el área en una jugada y no marca

El azar fue cruel con el Athletic en el minuto 17 en una jugada en la que estuvo muy cerca de marcar en varios momentos, ... pero en la que finalmente se fue de vacío.

El Athletic encadenó hasta cinco remates consecutivos dentro del área rival, pero el balón se negó obstinadamente a cruzar la línea de gol.

Sucedió cuando Berchiche lanzó una falta lateral. El portero Luiz Junior despejó. La pelota cayó a Ruiz de Galarreta, quien disparó raso, pero desviado. El balón fue a Guruzeta, quien remató desde el área pequeña y el guardameta brasileño despejó.

Lekue protagonizó un tercer remate, de nuevo defectuoso. Otra vez la pelota a Guruzeta. Su disparo pegó esta vez en Mouriño. El rechace llegó a Sancet, que protagonizó el quinto remate. El portero volvió a intervenir para sacarlo.

Los cuatrocientos hinchas rojiblancos presentes en el campo reaccionaron con incredulidad, conscientes de haber presenciado algo insólito. Era el resumen perfecto de una Athletic gafado ante la portería rival en las últimas semanas.