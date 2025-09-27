El colmo de la mala suerte para el Athletic: cinco remates en el área en una jugada y no marca
Galarreta, Guruzeta, en dos ocasiones, Lekue y Sancet dispararon sin éxito tras una falta lateral
Enviado especial. Villarreal
Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:39
El azar fue cruel con el Athletic en el minuto 17 en una jugada en la que estuvo muy cerca de marcar en varios momentos, ... pero en la que finalmente se fue de vacío.
El Athletic encadenó hasta cinco remates consecutivos dentro del área rival, pero el balón se negó obstinadamente a cruzar la línea de gol.
Sucedió cuando Berchiche lanzó una falta lateral. El portero Luiz Junior despejó. La pelota cayó a Ruiz de Galarreta, quien disparó raso, pero desviado. El balón fue a Guruzeta, quien remató desde el área pequeña y el guardameta brasileño despejó.
🧱 ¡El muro amarillo del @VillarrealCF!— LALIGA (@LaLiga) September 27, 2025
LALIGAHighlights pic.twitter.com/UXrJ1JYz1I
Lekue protagonizó un tercer remate, de nuevo defectuoso. Otra vez la pelota a Guruzeta. Su disparo pegó esta vez en Mouriño. El rechace llegó a Sancet, que protagonizó el quinto remate. El portero volvió a intervenir para sacarlo.
Los cuatrocientos hinchas rojiblancos presentes en el campo reaccionaron con incredulidad, conscientes de haber presenciado algo insólito. Era el resumen perfecto de una Athletic gafado ante la portería rival en las últimas semanas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.