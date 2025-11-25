Herri Norte reaparece en Praga: medio centenar de ultras fueron al partido de la Youth League

El grupo ultra Herri Norte ha vuelto a dejarse ver en un desplazamiento europeo del Athletic. Alrededor de 50 de sus integrantes han asistido este ... martes al partido de la Youth League entre el Slavia de Praga y el Athletic, celebrado a las 13.00 horas en las instalaciones deportivas del conjunto checo, el Sports Centre Radotin, a 19 kilómetros de la capital checa.

La acción es un evidente desafío del grupo al Athletic -que tiene vetada su presencia en San Mamés y que no les facilita entradas para los viajes- y a la Ertzaintza, muy encima de este grupo radical. Por si no quedaba lo suficientemente claro con su indumentaria de negro -la habitual de este tipo de grupos-, los ultras han colocado en la valla de la tribuna una gran pancarta con el nombre de su colectivo. Ha sonado a pulso y demostración de fuerza.

La Policía checa y al menos uno de los ertzainas que han viajado a Praga siguiero muy de cerca sus movimientos durante el encuentro de juveniles. No hubo incidentes.

Además, según ha podido saber EL CORREO miembros de Herri Norte realizaron una pintada la víspera del partido en una de las paredes del estadio del Slavia.

Las fuentes consultadas por EL CORREO mantienen que no disponen de entradas facilitadas por el club rojiblanco para el partido de la Champions.

En todo caso, su presencia mantiene en alerta a las Fuerzas de Seguridad locales y a los ertzainas. Las mismas fuentes indican que los radicales rojiblancos han contactado con miembros de grupos similares del Bohemians, con los que tienen buenas relaciones y que es posible que vean el partido con ellos.

Las bengalas de Roma

Herri Norte ha protagonizado episodios conflictivos en anteriores viajes europeos. Los más graves fueron en Roma, en donde lanzaron bengalas al campo y a una grada ocupada por hinchas locales, entre ellos niños. Quince de los autores fueron identificados. La UEFA multó al Athletic y también advirtió que si se repiten incidentes similares, podría aplicar una prohibición real de venta de entradas para desplazamientos, pues ya dejó esa sanción «suspendida» por un periodo de prueba de dos años.

También la pasada campaña Herri Norte se dejó ver en Glasgow. Unos cincuenta miembros del grupo se fotografiaron en actitud provocadora frente a un bar frecuentado por ultras del Rangers. En aquella ocasión, 25 asistentes fueron identificados por la Ertzaintza y se les retiraron las entradas.

Esta temporada se detectó la presencia de alguno de sus miembros en Newcastle, pero fue a título individual, no como colectivo.