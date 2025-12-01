El guiño del pichichi Villalibre a Fernando Alonso en su último gol con el Racing El exrojiblanco es el máximo goleador de Segunda y pelea con el conjunto cántabro por el ascenso a Primera

G. Cuesta Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:19 Comenta Compartir

Asier Villalibre hace gala de su 'alonsismo' hasta dentro del terreno de juego. El exjugador rojiblanco dejó una imagen curiosa tras marcar al Eibar este domingo en El Sardinero: imitó la icónica celebración en la que Fernando Alonso extendía las alas sobre su monoplaza en su época gloriosa en Renault, cuando se coronó en dos ocasiones campeón del mundo.

No se puede ser más alonsista que Asier Villalibre. No se puede.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Kd4pfZZGEA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2025

«No se puede ser más alonsista que Asier Villalibre. No se puede», publicaba la cuenta oficial de Movistar Fútbol junto a una imagen comparando los dos gestos. El 'búfalo' colaboró con su puntería en la goleada del Racing (4-0) al Eibar en El Santander. Abrió la lata otro exrojiblanco, Iñigo Vicente, antes de que el delantero de Gernika anotase el segundo tanto justo antes del descanso. Remataron la faena Javi Castro y Sangalli.

Incluso por las redes sociales circula una captura de pantalla de una supuesta conversación de Villalibre con un amigo, que le reta a imitar a Alonso en su próximo gol.

Villalibre marcha pichihi de la categoría con diez goles, uno más que Embarba (Almería) y dos que Zaja (Dépor). Está de dulce tras su salida del Athletic y pelea por regresar a Primera. El conjunto cántabro ahora mismo es colíder junto al Dépor en Segunda. El Almería, en tercera posición, les sigue de cerca con 29 puntos.