El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momento en el que Nico bate a Ryan y marca el segundo gol rojiblanco. Factoría 9

El gol de Nico: un jaque mate brillante en 10 movimientos y 16 segundos

Fantasía ·

El segundo tanto del Athletic fue una obra de arte iniciada por Guruzeta, elaborada por Yuri, Berenguer y Navarro y rematada por el extremo

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:48

Comenta

El Athletic había perdonado una goleada al Levante en la primera parte y quien más quien menos temía que aquel 0-1 conseguido nada más ... arrancar el partido quedaría corto e insuficiente a la hora de afrontar un momento inspirador del Levante, que acabó llegando pero sin consecuencias. Poco antes del descanso, los rojiblancos construyeron una jugada memorable que merece ser repasada una y otra vez en los resúmenes de la Liga para admirarla en toda su belleza. Fue un jaque mate brillante en apenas 10 movimientos y 16 segundos, una obra de arte iniciada por Guruzeta, desarrollada por Yuri, Berenguer y Robert Navarro y rematada por Nico Williams. Todo se hizo a la perfección, con los futbolistas granotas persiguiendo sombras, y el menor de los hermanos culminó una acción que remató a los locales y dio tranquilidad a los bilbaínos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  7. 7

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  8. 8 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  9. 9 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  10. 10 10.000 almas celebran el Fair Saturday en Miribilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El gol de Nico: un jaque mate brillante en 10 movimientos y 16 segundos

El gol de Nico: un jaque mate brillante en 10 movimientos y 16 segundos