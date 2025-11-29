El gol de Nico: un jaque mate brillante en 10 movimientos y 16 segundos

El Athletic había perdonado una goleada al Levante en la primera parte y quien más quien menos temía que aquel 0-1 conseguido nada más ... arrancar el partido quedaría corto e insuficiente a la hora de afrontar un momento inspirador del Levante, que acabó llegando pero sin consecuencias. Poco antes del descanso, los rojiblancos construyeron una jugada memorable que merece ser repasada una y otra vez en los resúmenes de la Liga para admirarla en toda su belleza. Fue un jaque mate brillante en apenas 10 movimientos y 16 segundos, una obra de arte iniciada por Guruzeta, desarrollada por Yuri, Berenguer y Robert Navarro y rematada por Nico Williams. Todo se hizo a la perfección, con los futbolistas granotas persiguiendo sombras, y el menor de los hermanos culminó una acción que remató a los locales y dio tranquilidad a los bilbaínos.

Atacaba el Levante en el minuto 44, cuando un balón en el área llegó a Guruzeta. El delantero, aplicado en las labores defensivas, sacó la pelota con un bonito sombrero que llegó a Yuri. El lateral se la dio a Berenguer y el navarro se la devolvió de la misma, sin dar tiempo a los valencianos de hacer siquiera falta, y el guipuzcoano localizó por dentro a Robert Navarro, quien se acercó para apoyar la acción. El barcelonés, que luego se acabaría retirando por lesión, entregó el esférico a Berenguer y el de Barañain lanzó a Nico Williams. El extremo se fue hacia la portería defendida por Ryan y le batió picándole el balón por encima. Fue la culminación de un trabajo coral en el que nadie tocó el cuero más de tres veces. Perfección.

Todo transcurrió en apenas 16 segundos, desde el sombrerito de Guruzeta hasta la definición de Nico. En este lapso temporal, condensado en la parte izquierda de la formación rojiblanca, el delantero tocó el balón una vez, Yuri, Robert Navarro y Willliams Jr. dos y Berenguer, tres. Un jaque mate en 10 movimientos que sacó fuera del tablero a un Levante que persiguió siluetas sin alcanzarlas, incapaz de anticiparse a una jugada que amenazaba sentencia. Al final fue así porque los de Julián Calero, pese a su salida en tromba en la segunda parte, no pudieron con el partido en ningún momento ni tampoco con dos goles que llegaron nada más empezar y justo antes de pasar por los vestuarios.

Una victoria balsámica

Después de las triangulaciones y combinaciones entre Guruzeta, Yuri, Robert Navarro y Berenguer, quien también asistió en el primer gol del extremo barcelonés, llegó el momento de Nico. Es de justicia analizarlo porque hizo todo perfecto. En el momento del pase, el atacante rojiblanco midió muy bien los tiempos para no caer en el fuera de juego –lo rompía Oriol Rey–, orientó el control y echó a correr. No había vuelta atrás ni nadie podía alcanzarle. Al viento no se le puede atar. Solo tocó una vez el balón antes del remate, que eligió convertir en vaselina para batir por arriba a Ryan y poner el último clavo en el ataúd levantinista. Fue el martillazo con el que el Athletic remató 16 segundos de fantasía,

La acción montada por cinco futbolistas del Athletic hizo justicia a lo que se veía en el campo, donde los bilbaínos dominaban y perdonaban ante el portero australiano. Esta vez no hubo que lamentar daños derivados de la falta de puntería y el equipo ganó fuera de casa tres meses después. No lo hacía desde el 31 de agosto en La Cartuja, campo en el que se impuso al Betis con goles de Paredes y Bartra en propia puerta. A partir de ahí, los bilbaínos encadenaron ocho choques sin vencer a domicilio entre Liga y Champions. Perdieron contra Valencia, Villarreal, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Newcastle y Barcelona, mientras que empataron ante Elche y Slavia. Los tres puntos sacados en el Ciutat de València supieron a gloria después de sacar un solo triunfo en los últimos seis encuentros.

De ahí que los rojiblancos respiraran aliviados con una victoria reparadora. «Sabíamos que era un partido súper importante», reconoció Nico Williams nada más concluir el choque. «Luego tenemos un calendario muy difícil. Hemos sabido aguantar el encuentro con goles y liderazgo», sobre todo el que ejerció Unai Simón con varias paradas salvadoras para frenar al Levante. Ahora toca recibir en San Mamés a Real Madrid, Atlético y PSG, todo ello en apenas una semana.

«Vamos a jugar contra los mejores equipos de Europa y todo el mundo quiere medirse a ellos», avanzó el menor de los hermanos Williams. «Vamos a demostrar que el Athletic no es menos (que sus rivales), pelearlo todo y sacar los máximos puntos posibles». Recibir a los tres 'cocos' después de un triunfo vital permitirá al Athletic competir sin urgencias clasificatorias (en la Liga).