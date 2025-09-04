La Ghana de Iñaki Williams pincha ante el colista de su grupo y se complica la vida para sellar su billete al Mundial Los 'Black Stars' siguen líderes de su grupo, pero el empate ante Chad da la posibilidad a Comoras de colocarse a un punto a falta de un encuentro directo entre ambas selecciones

Gabriel Cuesta Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:14 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

La Ghana de Iñaki Williams ha perdido este jueves una oportunidad de oro de dejar prácticamente amarrada la clasificación para el Mundial. Los 'Black Stars' han visto cómo el combinado de Chad empataba sobre la bocina (1-1). La victoria que conservaron hasta el minuto 89 les permitía liderar con solvencia su grupo. Seguirán ocupando el primer puesto, el que da pasaporte directo a la Copa del Mundo, pero han dejado la puerta abierta a que su inmediato perseguidor, el Comoras, acorte distancias. Tiene un partido menos y se encuentra a cuatro puntos, cuando la distancia podía haberse extendido hasta los seis de haberse sellado el triunfo. De ganar a Malí, se colocaría a tan solo uno, con un duelo directo pendiente en la última jornada.

El capitán del Athletic ha salido de inicio por la banda derecha y disputó 77 minutos. Le ha sustituido Sulemana, extremo del Atalanta. Su selección se adelantó en el minuto 17 gracias a un tanto del delantero del Leicester, Jordan Ayew. El jarro de agua fría llegó ya con el extremo del Athletic fuera del campo, cuando en el 89 puso la igualada Ecua, del Young Africans.

Este resultado hace que victoria en el segundo partido de clasificación ante Malí sea trascendental. Ghana lidera el grupo con 16 puntos y ha tropezado ante el colista. Chad no había conseguido ni un punto en sus seis compromisos previos. Así las cosas, al combinado de Iñaki Williams le quedan tres finales para asegurar el billete al Mundial. En las dos últimas jornadas, las del parón de octubre, se enfrentarán precisamente a República Centroafricana y justamente ante su rival directo, Comoras, que podría acercarse a tan solo un punto (tiene 12) si vence a Malí este jueves. Ese futuro choque podría ser toda una final.

De clasificarse, Ghana viviría el quinto Mundial de su historia. Conservar su primera plaza le otorgaría el billete directo. Si cae a la segunda plaza, tendría la oportunidad de conseguir el pase en los play-offs, siempre y cuando se cuele entre los cuatro mejores segundos de los diferentes grupos.