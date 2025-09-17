El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Beñat Prados, en un encuentro ante la Real Sociedad la temporada pasada. Ignacio Pérez

El gesto de la Real Sociedad con el Athletic por la grave lesión de Beñat Prados

La entidad donostiarra ha mostrado su apoyo al jugador, que se perderá lo que resta de campaña

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:48

En ocasiones, la rivalidad entre equipos queda en segundo plano. Es lo que ha pasado entre Athletic y Real Sociedad. La grave lesión de Beñat Prados, que se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y estará al menos seis meses de baja -se pierde prácticamente toda la campaña-, ha llevado al club donostiarra a compartir un mensaje de apoyo al jugador que no ha pasado desapercibido en redes.

«¡Mucho ánimo y fuerza, Beñat! Te veremos pronto de nuevo en el terreno de juego. Eutsi!», escribió la entidad guipuzcoana en el tuit que el Athletic compartió en X para anunciar la baja del centrocampista navarro.

Prados cayó lesionado en un entrenamiento la semana pasada. El primer parte hablaba de una entorsis, un esguince, pero las pruebas realizadas confirmaron el peor de los temores: el ligamento cruzado roto, una de las peores lesiones para un futbolista.

Los plazos con una lesión de este calibre nunca son buenos consejeros, pero Prados estará un mínimo de seis meses alejado de los terrenos de juego. En el mejor de los casos, recibiría el alta a mediados de marzo, pero en cualquier caso no estaría en condiciones de competir al máximo nivel hasta abril.

Un palo para el futbolista y el club que llegó antes del estreno en Champions, que se saldó con una derrota ante el Arsenal en un buen partido de los rojiblancos. A Prados no le quedó otra que ver el encuentro desde la grada. Los servicios médicos del club bilbaíno desvelaron que será operado en los próximos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  5. 5

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  6. 6

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  7. 7

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  8. 8

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  9. 9

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  10. 10 La defensa envenenada de Óscar Puente a Pedro Delgado tras sus polémicos comentarios en la Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El gesto de la Real Sociedad con el Athletic por la grave lesión de Beñat Prados

El gesto de la Real Sociedad con el Athletic por la grave lesión de Beñat Prados