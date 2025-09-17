El gesto de la Real Sociedad con el Athletic por la grave lesión de Beñat Prados La entidad donostiarra ha mostrado su apoyo al jugador, que se perderá lo que resta de campaña

En ocasiones, la rivalidad entre equipos queda en segundo plano. Es lo que ha pasado entre Athletic y Real Sociedad. La grave lesión de Beñat Prados, que se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y estará al menos seis meses de baja -se pierde prácticamente toda la campaña-, ha llevado al club donostiarra a compartir un mensaje de apoyo al jugador que no ha pasado desapercibido en redes.

«¡Mucho ánimo y fuerza, Beñat! Te veremos pronto de nuevo en el terreno de juego. Eutsi!», escribió la entidad guipuzcoana en el tuit que el Athletic compartió en X para anunciar la baja del centrocampista navarro.

Prados cayó lesionado en un entrenamiento la semana pasada. El primer parte hablaba de una entorsis, un esguince, pero las pruebas realizadas confirmaron el peor de los temores: el ligamento cruzado roto, una de las peores lesiones para un futbolista.

Los plazos con una lesión de este calibre nunca son buenos consejeros, pero Prados estará un mínimo de seis meses alejado de los terrenos de juego. En el mejor de los casos, recibiría el alta a mediados de marzo, pero en cualquier caso no estaría en condiciones de competir al máximo nivel hasta abril.

Un palo para el futbolista y el club que llegó antes del estreno en Champions, que se saldó con una derrota ante el Arsenal en un buen partido de los rojiblancos. A Prados no le quedó otra que ver el encuentro desde la grada. Los servicios médicos del club bilbaíno desvelaron que será operado en los próximos días.