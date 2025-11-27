'Galaxy' cuenta hasta 100 como rojiblanco

Robert Basic Bilbao Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:50 Comenta Compartir

Llegó a Lezama en 2003, con menos de diez años, y tardó apenas ocho en debutar con el primer equipo. «Tiene ángel», dijo Marcelo Bielsa cuando le puso a jugar contra el Alzira en pretemporada. En el vestuario no tardaron en apodarle 'Galaxy'. ¿Quién? «No sé si fue Iker (Muniain), pero luego todos me llamaban así. ¡Hasta Valverde!», dijo en una conversación con este periódico en septiembre de 2022, justo después de salir de su tercera rotura de ligamento cruzado. Entonces aún seguía en el Mallorca, segundo club con el que más partidos acumula en su carrera –88 entre Primera, Segunda y Copa–, justo por detrás del Athletic, con el que acaba de hacerse centenario en el campo del Slavia. Para llegar a esta cifra, Iñigo Ruiz de Galarreta ha tenido que salir para volver, pasar por siete equipos distintos y superar lesiones graves.

El eibarrés se ha roto el cruzado tres veces en una década. El primer golpe llegó en octubre de 2012, en un encuentro del Bilbao Athletic contra el Lleida. Fue la rodilla izquierda la que saltó por los aires y justo 365 días más tarde se partió la derecha cuando defendía el escudo del Mirandés frente al Numancia. Otra vez rodeado de médicos, readaptadores y fisios, él y su soledad, con la cabeza puesta a prueba. Acero puro, sin fisuras. Lo demostró en 2022, cuando volvió a destrozarse la articulación izquierda tras una entrada del bético Víctor Ruiz. Seis meses más tarde reapareció en Vallecas y al verano siguiente regresó a casa.

Ruiz de Galarreta completó un curso espectacular al comienzo de su segunda etapa como rojiblanco, una pieza fundamental en la sala de máquinas del Athletic. Luego bajó de revoluciones, las lesiones le impidieron disfrutar de regularidad y continuidad y ahora intenta recuperar su mejor versión, renovado en mayo hasta 2027. El partido contra el Slavia le permitió ponerse a cien como rojiblanco, casi 14 años después de su debut en el Parque de los Príncipes contra el PSG, rival con el que se reencontrará ahora en San Mamés. Suma 70 encuentros de Liga, 19 de Europa League, 7 de Copa y 4 de Champions, y un único gol marcado contra el Villarreal, además de siete asistencias. Este sábado no estará en Valencia para medirse al Levante por acumulación de tarjetas, por lo que reaparecerá la semana que viene frente al Real Madrid.

De Mirandés a Mallorca

Mucho ha tenido que remar y cambiar de vestuarios Ruiz de Galarreta para regresar al lugar en el que empezó todo. Hizo las maletas en 2013 para marcharse al Mirandés y luego pasó por Zaragoza, Leganés, Numancia, Barcelona B, Las Palmas y Mallorca antes de retornar a Lezama. Su carrera está presidida por 423 partidos repartidos entre Primera (122), Segunda (232), Segunda B (28), Europa League (19), Copa (18) y Champions (4), además de los diez goles anotados y 30 asistencias repartidas. Todo ello condicionado por lesiones de extrema gravedad que, de todos modos, le han restado temporadas pero sin retirarle del fútbol. Tanto es así que su brillo como bermellón atrajo la atención del Athletic, que le recuperó sin coste en 2023.

Así que esta es su tercera campaña de su segunda etapa como rojiblanco, piel con la que levantó la Copa el año pasado en La Cartuja precisamente ante el Mallorca y fue clave para meter al equipo en la Europa League, primero, y a la Champions, después. Es verdad que su nivel es inferior al del curso de su regreso, pero aún así sigue siendo una pieza importante en el engranaje de Valverde. En lo que va de temporada, el eibarrés ha participado en 12 de las 13 jornadas de Liga –es el quinto jugador de campo con más horas de fútbol– y en cuatro de los cinco choques europeos, donde su protagonismo es menor –solo 144 minutos–. Tanto el Athletic como Txingurri necesitan que vuelva a ser el que era porque sería el camino más corto hacia la recuperación futbolística del equipo.