Los elogios de De la Fuente a Laporte: «Es un lujo» El seleccionador ensalza que el central del Athletic «es muy completo» porque «ofrece gran salida de balón, filtrar pases y jerarquía»

Gabriel Cuesta Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:48 | Actualizado 17:56h.

Que Laporte parece tener muchas papeletas para ir al Mundial lo ha dejado claro Luis de la Fuente en rueda de prensa. Ya es sabida la alegría del seleccionador por su regreso a La Roja tras once meses de ausencia. Y el de Haro ha defendido este lunes a capa y espada que el central del Athletic ha encajado de nuevo a la perfección en su engranaje. Su regreso al fútbol español tras su rocambolesca salida de Arabia Saudí parece haberle abierto las puertas de la cita mundialista.

La lesión de Huijsen desencadenó su regreso en los partidos clasificatorios para el Mundial el pasado 14 de octubre. Entonces, ya fue titular en la goleada ante Bulgaria. Ahora, un mes después, ha vuelto a disputar el partido completo, la contundente victoria contra Georgia, tras los nuevos problemas musculares del central del Real Madrid y la lesión de Le Normand en Champions.

A esta última actuación le lanzó una lluvia de cumplidos el seleccionador. «Es uno de los centrales que mejor desarrolla la idea que tenemos. Lo hace perfectamente. Es un lujo», afirmaba rotundo De la Fuente. A su parecer, el defensa hispanofrancés «es un jugador que dije tras la Euro que es el mejor central». «Nos ofrece gran salida de balón, filtrar pases y jerarquía. Es muy completo. Técnicamente es excepcional y cambia de orientación, filtra pases...», enumeraba.

De seguir en esta línea, Laporte viviría su segundo Mundial con La Roja. Y engrosaría la lista de representación de futbolistas del Athletic en la selección, en cuya lista se han asentado Simón, Nico Williams, ausente en esta convocatoria por su pubalgia, y Vivián. Precisamente, el meta rojiblanco protagonizó el susto de la jornada en el último duelo clasificatorio al terminar con cierta cojera por molestias en el tobillo. «Están todos disponibles. Era sólo un golpe y ha evolucionado muy bien», desvelaba De la Fuente este lunes. La clasificación está prácticamente encarrilada a falta del último duelo ante Turquía.