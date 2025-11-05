Los dos remates de cabeza sin oposición que condenan al Athletic

Pocas cosas hay tan desesperantes en el fútbol como recibir dos remates de cabeza sin oposición en el corazón del área. El Newcastle sólo necesitó ... pelotas aéreas para agujerear al Athletic. Y lo hizo en dos ocasiones.

El primero lo firmó Burn, la torre del equipo inglés con sus 2,01 metros, uno de esos jugadores que no necesita saltar para imponerse por arriba.

Fue una falta lateral que viajó al segundo palo. Robert Navarro estaba con él, pero el lateral izquierdo se escabulló y se presentó solo con el tiempo suficiente para elegir dónde colocar el balón. Buscó el palo largo de Unai Simón en un remate impecable.

La pizarra del Newcastle castiga al Athletic Club.



Dan Burn pone el 1-0 en St James Park. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/OZdZDczk39 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 5, 2025

La misma herida rojiblanca costó el segundo tanto. Llegó al poco de la reanudación. Fue una jugada de ataque de los ingleses. Joelinton, con 1,86, estaba sólo en el área pequeña y sin nadie que la molestara. El brasileño remató a placer y firmó el 2-0.