La divertida reacción de Vesga cuando termina una entrevista previa al partido: «Con estos c...»

El futbolista del Athletic ha protagonizado un gracioso momentos en el césped de San Mamés

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:46

El encuentro en San Mamés no ha comenzado. Antes del duelo, pasan una serie de protagonistas por los micrófonos de DAZN, la televisión que emite el Athletic-Real Madrid. Han hablado Ernesto Valverde, Jon Uriarte y también Mikel Vesga, uno de los suplentes de este partido que corresponde a la jornada 19 pero que se ha adelantado porque ambos clubes disputan la Supercopa el segundo fin de semana de enero.

El centrocampista alavés charla con Gaizka Toquero y Guti y le toca volver al calentamiento de los suplentes. Entonces, el presentador le dice: «Mikel Vesga, te dejamos volver al rondo, aunque no sé si te toca volver para dentro». Él responde: «Con estos cabrones...». Y se marcha corriendo.

El medio es uno de los suplentes del duelo de esta tarde en La Catedral, junto a Padilla, Gorosabel, Paredes, Areso, Yuri, Unai Gómez, Nico Serrano, Izeta, Selton, Buján y Eder García.

Vesga ha disputado 14 encuentros esta temporada, tres como titular y once desde el banquillo. El último, el pasado sábado frente al Levante cuando salió en el minuto 81.

