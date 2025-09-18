El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, rueda de prensa de Jon Uriarte y Mikel González en San Mamés

El presidente y el director de fútbol hablan sobre el 'caso Laporte', la Champions League, la posible ampliación de San Mamés...

Alain Mateos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:09

12:29

Todo listo en san Mamés. La rueda de prensa comenzará en breve

12:24

Buenas tardes. En unos minutos comenzará la rueda de prensa de Jon Uriarte y Mikel González en San Mamés. Tanto el presidente como el director de fútbol harán una valoración deportiva del inicio de temporada 2025/26

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  4. 4 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  5. 5

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  6. 6 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  9. 9 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  10. 10

    Bilbao cambia terraplén baldío por chalé para demoler

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, rueda de prensa de Jon Uriarte y Mikel González en San Mamés