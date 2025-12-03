En directo, Athletic-Real Madrid

17:47

Lekue repite en el lateral derecho... y Adama aparece en el izquierdo. Laporte regresa para acompañar a Vivián en el centro

Rego jugará con Galarreta en sala de máquinas, y Jauregizar adelanta su posición a la mediapunta.

Berenguer, Nico y Guruzeta completan la zona ofensiva.

Toda una declaración de intenciones.