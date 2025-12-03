El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Athletic-Real Madrid

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 19 de la Liga EA Sports 25/26

Fernando Romero

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:36

Valverde y Xabi Alonso proponen un partido de alto voltaje en el centro del campo. No se guardan nada. Mientras el Real Madrid forma con Tchouameni, Camavinga y Valverde, el preparador rojiblanco introduce novedades en su esquema y para resolver la baja de Sancet apuesta por adelantar a Jauregizar, de modo que detrás del de Bermeo quedan Galarreta y Rego. Además, novedades en los laterales, con Adama en la izquierda y Lekue en la derecha.

Lekue repite en el lateral derecho... y Adama aparece en el izquierdo. Laporte regresa para acompañar a Vivián en el centro

Rego jugará con Galarreta en sala de máquinas, y Jauregizar adelanta su posición a la mediapunta.

Esta es la alineación del Athletic para el clásico!!!!

El Real Madrid o la mala costumbre

En directo, Athletic-Real Madrid

Tras años de excesiva complacencia y sin apenas trabajo táctico los jugadores blancos no están casando bien con la exigencia de Xabi Alonso

El que ya conocemos es el once del Real Madrid!!!

Como en cada partido, habrá que ver cómo se las ingenia Ernesto Valverde para suplir las ausencias que tiene. Sancet cumple su segundo partido de sanción, Robert Navarro tiene un esguince e Iñaki Williams todavía sigue en dique seco. Tres ausencias notables en zona ofensiva. Y habrá que ver cómo está Nico con su pubalgia, si le permite ser de la partida desde el inicio o si servirá como revulsivo.

Jon Agiriano

Jon Agiriano

El Athletic, a por una gran victoria para despegar

En directo, Athletic-Real Madrid

Afronta el clásico contra el Real Madrid en San Mamés con la ilusión de lograr un triunfo de prestigio que le sirva de impulso

¿Lo recuerdan?

Se espera una muy buena entrada en La Catedral, pese a que este clasicazo se disputa en una fecha y un horario un tanto dispar por aquello de las apreturas del calendario. No en vano, el partido, correspondiente a la jornada 19, se debeería jugar en enero, pero se ha encajado hoy porque coincidirá con las fechas en las que se dispute la Supercopa en Arabia.

Hola!!! Muy buenas tardes!!! Damos comienzo ya con esta narración en la que les vamos a contar todo lo que suceda en torno a uno de los partidos de la temporada, uno de los grandes clásicos -con todas las letras- de LaLiga!!!! Y es que esta tarde, el Athletic recibe en San Mamés al Real Madrid a partir de las siete de la tarde.

