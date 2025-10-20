Dani Garcia reivindica la «mentalidad Iñigo Martínez» y defiende la decisión de Nico Williams El exrojiblanco, ahora en el Olympiacos, asegura que el Barça echa de menos el cáracter competitivo del central de Ondarroa en la previa de su partido europeo

A las puertas del duelo de Champions entre el Barça y el Olympiacos, Dani García, excentrocampista del Athletic y ahora pieza importante en el equipo griego, ha dejado una reflexión que no dejará indiferentes a culés y athleticzales. En una entrevista, el de Zumarraga señaló que el conjunto azulgrana no solo perdió a un central con la marcha de Iñigo Martínez, sino «una mentalidad ganadora que no se compra».

«Iñigo no da un balón por perdido ni en los entrenamientos. En el Athletic, cuando hacíamos minipartidos, siempre ganaba el equipo donde estaba él. No solo por calidad, sino por mentalidad. Eso lo echa de menos el Barça», afirmó. Para Dani, ese gen competitivo tan propio del fútbol vasco es lo que marca la diferencia en los momentos clave, algo que el cuadro azulgrana, con centrales de talento, «todavía no ha logrado reemplazar».

En clave rojiblanca, el mediocentro no esquivó uno de los debates más comentados en Bilbao el último verano: la continuidad de Nico Williams. Frente a quienes creen que el extremo se equivocó al renovar con el Athletic, Dani García fue claro: «Los que sentimos al Athletic lo entendemos. Nico quiere crecer aquí, en un proyecto que cada año va a más».

Por su parte, el Olympiacos llega a Barcelona con sólo un punto en la fase de grupos, pero con la identidad de siempre, basada en la presión alta y un fútbol directo que lleva el sello de José Luis Mendilibar. «Con Mendi no hablamos de números ni estadísticas, es más de sensaciones. Eso no ha cambiado», añadió Dani, que ya estuvo con Medilibar en el Eibar durante tres temporadas.