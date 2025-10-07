El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan El programa que hace semanalmente esta entidad considera que el árbitro se equivocó y que el VAR debería haber entrado a corregir a Alejandro Quintero

Juanma Mallo Martes, 7 de octubre 2025, 21:07

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) realiza todas las semanas una revisión de las acciones más polémicas del fin de semana en un programa llamado 'Tiempo de revisión'. En esta ocasión, una de las jugadas seleccionadas fue la falta de Leo Román, portero del Mallorca, sobre Maroan Sannadi, jugador del Athletic. Era el descuento del duelo en San Mamés entre ambos conjuntos y el meta había subido a rematar en busca del empate. No lo logró, el internacional con Marruecos se escapó y le frenó con una falta que la mayoría del público consideró que era tarjeta roja. Alejandro Quintero, el colegiado, no. Y tampoco el VAR que no entró a valorar lo sucedido.

Pues bien, este martes, el CTA ha considerado que el árbitro no obró de la forma correcta. Ni tampoco el VAR. Estima que debió expulsar a Román, sin entrar a valorar, eso sí, si la posterior falta señalada sobre Nico Williams era o no, y que terminó con tanto del menor de los hermanos.

Esta es la explicación en el programa realizada por los colegiados. «En la última jugada del encuentro de San Mamés, el portero del Mallorca realiza una entrada lanzándose por detrás con intensidad impactando con su rodilla en el pie derecho del jugador del Athletic. Es una acción que el árbitro intenta gestionar inicialmente aplicando la ventaja. Una vez detenido el juego, tras la falta señalada posteriormente, amonesta al portero con tarjeta amarilla. El VAR analiza la acción pero decide no intervenir. La regla 12, faltas y conducta incorrecta, establece que se considera juego brusco grave toda acción en la que un jugador utiliza fuerza excesiva o brutalidad al disputar el balón, poniendo en peligro la integridad física del adversario. Este tipo de conducta debe ser sancionada con tarjeta roja directa. En esta acción, el portero del Mallorca impacta con fuerza excesiva en el pie del delantero, en una zona vulnerable y con riesgo claro de lesión. Aunque el árbitro sanciona la acción como temeraria, tarjeta amarilla, la intensidad y la naturaleza del contacto se ajusta más a la definición de juego brusco grave. En este caso, desde el punto de vista reglamentario, sería tarjeta roja directa por juego brusco grave y el VAR debería haber recomendado la revisión al árbitro«.