La clasificación de Champions en la que va primero el Athletic

En una clasificación alternativa de la Champions League, basada no en los puntos conseguidos por cada equipo, sino en los puntos combinados de sus rivales, ... el Athletic aparece en primera posición. Esta tabla mide la dificultad real del calendario de cada participante: cuantos más puntos acumulan los equipos a los que te has enfrentado (y a los que te vas a enfrentar), más exigente es tu camino europeo. En el caso del Athletic, el dato es rotundo. Sus cinco rivales actuales y los tres que le quedan por afrontar suman nada menos que 76 puntos, el registro más alto de toda la competición.

Hasta el momento, los rojiblancos se han medido a Arsenal (15 puntos), Borussia Dortmund (10), Newcastle (9), Qarabag (9) y Slavia Praga (3). En total, 46 puntos entre todos ellos, una cifra que por sí sola ya evidencia el alto nivel de los adversarios del conjunto bilbaíno. Pero la dificultad no acaba ahí. En las próximas jornadas de la fase de grupos, el Athletic se enfrentará a PSG (12 puntos), Atalanta (10) y Sporting de Lisboa (10), que añaden 32 puntos más al acumulado. El resultado final (76 puntos) convierte al calendario rojiblanco en el más duro de la Champions hasta el momento.

Esta clasificación revela que el Athletic ha tenido que lidiar con rivales de mayor nivel que la mayoría de equipos del torneo. Tras el conjunto bilbaíno aparece en segundo lugar el Union Saint-Gilloise, cuyos rivales suman 75 puntos, seguido del Bayern de Múnich (71) y del Paris Saint-Germain (68).

En el extremo opuesto de la tabla se encuentran los equipos con un calendario más benévolo. El Qarabag por ejemplo, encabeza esta lista con solo 41 puntos acumulados por sus rivales. Una cifra que, quizá, ayuda a entender por qué marcha tan arriba en la clasificación de su grupo con siete puntos. Le siguen Pafos, también con 41, Tottenham (42) y Real Madrid (43), todos ellos enfrentados a conjuntos de menor rendimiento global.

No hay tregua

El camino europeo de este año está siendo especialmente exigente para los bilbaínos. Y lo sigue siendo. El próximo encuentro de Champions, después de enfrentar a Levante, Real Madrid y Atlético en Liga, será uno de los duelos más exigente posibles en San Mamés contra el Paris Saint-Germain, el próximo 10 de diciembre.

El conjunto parisino marcha segundo en la Liga de Campeones con 12 puntos, fruto de cuatro victorias y una única derrota ante el Bayern de Múnich, además de llegar como vigente campeón de la competición.