El Athletic ha tenido que afrontar un verdadero 'calendario de la muerte'. EC

La clasificación de Champions en la que va primero el Athletic

Una tabla alternativa revela que ningún equipo ha tenido un calendario tan duro como el rojiblanco: sus rivales suman más puntos que los de cualquier otro club de la competición

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

En una clasificación alternativa de la Champions League, basada no en los puntos conseguidos por cada equipo, sino en los puntos combinados de sus rivales, ... el Athletic aparece en primera posición. Esta tabla mide la dificultad real del calendario de cada participante: cuantos más puntos acumulan los equipos a los que te has enfrentado (y a los que te vas a enfrentar), más exigente es tu camino europeo. En el caso del Athletic, el dato es rotundo. Sus cinco rivales actuales y los tres que le quedan por afrontar suman nada menos que 76 puntos, el registro más alto de toda la competición.

