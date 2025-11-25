El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El bonito gesto de los jugadores del Athletic con los aficionados desplazados a Praga

Los futbolistas repartieron varias camisetas entre los hinchas rojiblancos. Una joven se emocionó con el regalo de Unai Simón

A. Mateos

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:13

El empate del Athletic en Praga dejó fríos a los 1.200 hinchas rojiblancos que estuvieron presentes este martes en las gradas del Fortuna Arena. Unas decenas más si se incluyen a los valientes que viajaron sin entrada a la capital checa. La situación de los rojiblancos es delicada y su futuro en la Champions pasa por lograr casi un pleno de victorias en los tres partidos que restan de la fase liga.

Pero aún así, los pocos más de mil athleticzales presentes en el estadio del Slavia Praga no dejaron de animar... Y se llevaron su premio. Tras el partido, los hombres de Valverde se acercaron a la esquina donde se ubicaban los aficionados rojiblancos y reconocieron su esfuerzo de animar durante todo el choque a pesar de las bajas temperaturas.

Jauregizar fue el primero que se acercó, después el resto. La mayoría se quedaron desnudos de cintura para arriba y regalaron sus camisetas. Especialmente emocionada se vio a una joven cuando Unai Simón le dio su camiseta.

En la grada visitante del Fortuna Arena sonaron los cánticos más habituales de San Mamés. E incluso, por momentos, el millar de aficionados rojiblancos lograron acallar a la afición local.

