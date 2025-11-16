Triunfo de un Bilbao Athletic que vuelve a estar de dulce

El Bilbao Athletic demostró en Lezama que su valioso triunfo ante el Tenerife no fue fruto de la casualidad. El filial rojiblanco parece totalmente recuperado ... de la fatídica racha que atravesó en octubre. Ha recuperado la sonrisa y el buen juego, realizando una actuación muy seria ante el Arenteiro, al que batió por un ajustado 2-1. Es la segunda victoria consecutiva de los de Jokin Aranbarri, que escalan a la décima posición y dejan los puestos de descenso a tres puntos de distancia.

Bilbao Athletic Santos; Aldai, Duñabeitia, Monreal, Barandalla; Lete (Gibelalde, min. 84), Eder García; Conde (Gift, min. 65), Ibón Sánchez, Buján; Ibai Sanz (Hierro, min. 65). 2 - 1 CD Arenteiro Diego García; Jordan (Val, min. 73), Gorka Pérez, Lohr, Llácer (Eliseo, min. 80); Aguza (Ochoa, min. 73), Bastida; Guerrero (Cuéllar, min. 62), Ferreiro, William (Moreno, min. 62); Mingo. GOLES 1-0; Aritz Conde (min. 23). 2-0; Ibón Sánchez (min. 71). 2-1; Ochoa (min. 85).

ÁRBITRO Alejandro Ramo, del colegio aragonés, amonestó a los locales Eder García (min. 52) y Gift (min. 90) y a los visitantes Guerrero (min. 27) y Cuéllar (min. 67).

INCIDENCIAS 842 espectadores en Lezama.

El cuadro local ejerció el control de la posesión y el mando del encuentro con mucha claridad durante toda la primera mitad. Los cachorros esta vez sí estuvieron muy acertados en las acciones asociativas, sabiendo mover el cuero de un lado a otro con mucho criterio, con la portería contraria entre ceja y ceja. De hecho, se pudieron poner por delante con un centro de Aritz Conde que remató de cabeza Eder García casi en el área pequeña, yéndose el balón muy cerca del poste izquierdo.

No lo tuvieron que lamentar demasiado. En el minuto 25, el joven Aritz Conde se hizo fuerte robándole la pelota a Luis Llácer en el área rival y armando un buen zurdazo para batir a Diego García. El colegiado tuvo que revisar la acción por si había falta, pero consideró que fue carga legal de Conde sobre Llácer, subiendo el gol al marcador. El intenso Arenteiro metió entonces una marcha más y trató de ponerse por delante, pero Mikel Santos privó de marcar a Mingo hasta en dos ocasiones antes del descanso.

En la segunda mitad, los rojiblancos siguieron realizando un gran papel. Sin errores y capaces de igualar la intensidad de su rival, parecían más cercanos a ampliar su renta que a temer por el empate. Algo de lo que se encargó Ibón Sánchez. Al mediapunta le cayó un rebote y aprovechó que Diego García estaba adelantado para marcar casi desde el centro del campo. Un tanto de bella factura. El sufrimiento llegó en el tramo final. Ochoa fue capaz de recortar distancias y complicar el partido más de lo necesario por lo acontecido hasta entonces.