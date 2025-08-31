El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Gordo de la Primitiva del domingo: comprobar resultados del 31 de agosto
Eder García, Iker Monreal y Eñaut Lete rodean a Amin. Ourense CF
Primera Federación

Escaso premio para un Bilbao Athletic superior

Ourense 0-0 Bilbao Athletic ·

El conjunto rojiblanco no pasó del empate ante el Ourense por su falta de precisión en el remate y la buena actuación de Álvaro Ratón

Peru Olazabal

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:57

El Bilbao Athletic comienza la temporada sumando un punto en su visita a O Couto. Los cachorros fueron superiores al Ourense, gozando de un gran ... número de ocasiones para estrenar un marcador que se quedó a cero. Los principales motivos de que el filial rojiblanco no viera puerta fue la falta de puntería que acusaron en ciertos momentos, además de la seguridad que transmitió bajo palos Álvaro Ratón, quien realizó varias intervenciones que terminaron siendo determinantes para que los suyos firmaran las tablas. Un empate que resulta poco premio para los méritos que hicieron los de Jokin Aranbarri.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  3. 3 El restaurante vizcaíno que borda el arroz con almejas, las patas de cerdo y las langostas
  4. 4 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  5. 5

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  6. 6

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  7. 7 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  8. 8

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  9. 9

    Todo fatal, gracias
  10. 10

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Escaso premio para un Bilbao Athletic superior

Escaso premio para un Bilbao Athletic superior