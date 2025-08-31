Escaso premio para un Bilbao Athletic superior

El Bilbao Athletic comienza la temporada sumando un punto en su visita a O Couto. Los cachorros fueron superiores al Ourense, gozando de un gran ... número de ocasiones para estrenar un marcador que se quedó a cero. Los principales motivos de que el filial rojiblanco no viera puerta fue la falta de puntería que acusaron en ciertos momentos, además de la seguridad que transmitió bajo palos Álvaro Ratón, quien realizó varias intervenciones que terminaron siendo determinantes para que los suyos firmaran las tablas. Un empate que resulta poco premio para los méritos que hicieron los de Jokin Aranbarri.

Ourense Ratón; Enol, Adri Pérez (Prado, min. 7), Yuste, Hugo Sanz; Dani García (Guerrero, min. 46), Jerín Ramos (Punzano, min. 76); Camus, Castillo (David Muñoz, min. 57), Ouhdadi; Amin (Kensly Vázquez, min. 57). 0 - 0 Bilbao Athletic Santos; Irurita, Monreal, Duñabeitia, Aldai (Ebro, min. 46); Lete, Eder García; Buján (Huestamendia, min. 78), Ibon Sánchez, Adrián Pérez; Hierro (Ibai Sanz, min. 62) ÁRBITRO González Páez amonestó a los locales Prado (min. 23), David Muñoz (min. 79) y Enol Coto (min. 82) y al visitante Duñabeitia (min. 79).

La primera parte fue más igualada. Ambas escuadras gozaron de oportunidades para ponerse por delante en un partido que fue muy cerrado desde el principio. La mejor noticia de este periodo fue el desparpajo mostrado por Endika Buján en banda derecha. El eléctrico extremo fue el mejor de los primeros 45 minutos, generando constantemente peligro por su costado y participando en todas las acciones de ataque de su equipo. Lo peor fue que Iker Aldai se tuvo que retirar lesionado.

Después del descanso, el Bilbao Athletic dio un paso adelante. Fue el dominador absoluto del segundo tiempo, teniendo hasta seis buenas ocasiones para marcar y llevarse el gato al agua. En algunas le falto precisión, aunque las manos que sacó el guardameta Álvaro Ratón a Adrián Pérez hasta tres veces o a Ibon Sánchez fueron claves para que el filial no pudiera empezar la temporada sumando tres puntos que bien pudo merecer.