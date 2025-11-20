Desestiman el recurso de Unionistas por alineación indebida del Bilbao Athletic Disciplina sostiene que el jugador del filial expulsado no tuvo incidencia en el juego en los diez segundo que estuvo sobre el campo tras ver la segunda amarilla y mantiene el resultado de empate a cero

Julen Ensunza Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:58

El juez de Disciplina de la Federación Española de Fútbol, Ramón Terol Gómez, ha desestimado el recurso de Unionistas de Salamanca por alineación indebida del Bilbao Athletic en el encuentro disputado entre ambos en Lezama el pasado día 1, correspondientes al grupo 1 de Primera Federación y que acabó con empate a cero. El resultado, por tanto, se mantiene. La entidad salmantina recurrió el encuentro al entender que «se cometió una infracción en la reanudación del juego después de la expulsión de un futbolista local» y solicitaba que se le otorgase la victoria por 0-3.

Los hechos a los que se refiere el conjunto charro tuvieron lugar en el tramo final del encuentro con el cachorro Aritz Conde, que había saltado al campo en sustitución de Gift tras el descanso, como protagonista. El futbolista del filial vio la segunda cartulina amarilla en el minuto 89 y Unionistas reclamaba que siguió sobre el campo durante unos instantes con el juego ya reanudado.

El acta arbitral, de hecho, así lo refleja, aunque deja claro que el motivo de ello fue que el futbolista local pensaba que su técnico había solicitado la revisión de la jugada mediante el FVS. Disciplina entiende que, tal y como refleja el colegiado en su escrito, a la vista de las imágenes aportadas tanto por ambos clubes, «queda fuera de toda duda que el futbolista no participó en el juego».

«Su incidencia es tan nula que, ni echándole tanta imaginación como hace el denunciante se puede llegar a percibir que se pudiera considerar uno más de los jugadores que disputan el encuentro, ni que ello responda a un plan deliberado del Athletic», recoge la resolución. Asimismo argumenta que «los diez segundo en los que Aritz Conde estuvo en el terreno de juego tras la expulsión, no se puede afirmar que constituyan un hecho imputable al club de pertenencia, además de haber quedado acreditado de modo palmario que no tuvo incidencia en el juego tras ver la segunda amarilla».

El juez único manda también un 'recado' a Unionistas al final de su resolución. «Hay que reconocer que resulta complicado advertir la buena fe que siempre se presupone cuando se pretende que se dé un encuentro por ganador a quien lo empató en el terreno de juego. Más aún cuando la alineación indebida es un tipo de infracción que requiere de existencia de negligencia, algo que no ocurre en este caso», concluye.

El Bilbao Athletic es en estos momentos décimo en la tabla con 16 puntos, mientras que Unionistas ocupa la duodécima plaza con un punto menos, pero en la fecha en la que se celebró el choque ambos se encontraban en zona de peligro.