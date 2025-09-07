El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Endika Buján trata de irse en carrera ante la oposición de un jugador del Talavera. Athletic Club
Primera Federación

El Bilbao Athletic repite empate y buenas sensaciones

CF Talavera de la Reina 1-1 Bilbao Athletic ·

El filial rojiblanco firmó una gran segunda parte, pero se tuvo que volver conformar con las tablas ante el Talavera

Peru Olazabal

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:27

Al igual que en la primera jornada liguera, el Bilbao Athletic volvió a firmar las tablas. Si contra el Ourense, el filial rojiblanco hizo méritos ... más que suficientes para obtener el triunfo, esta vez volvió a dejar buenas sensaciones frente al Talavera. En un encuentro donde el VAR tuvo una gran incidencia, el conjunto dirigido por Jokin Aranbarri igualó antes del descanso el gol encajado de penalti solo nueve minutos antes (1-1). Un resultado que no se movió pese al notable desempeño de los cachorros en el segundo tiempo. Algunos como Aimar Duñabeitia, Eñaut Lete, Ibon Sánchez, Endika Buján o Peio Huestamendia ofrecieron una gran versión.

