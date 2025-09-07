El Bilbao Athletic repite empate y buenas sensaciones

Al igual que en la primera jornada liguera, el Bilbao Athletic volvió a firmar las tablas. Si contra el Ourense, el filial rojiblanco hizo méritos ... más que suficientes para obtener el triunfo, esta vez volvió a dejar buenas sensaciones frente al Talavera. En un encuentro donde el VAR tuvo una gran incidencia, el conjunto dirigido por Jokin Aranbarri igualó antes del descanso el gol encajado de penalti solo nueve minutos antes (1-1). Un resultado que no se movió pese al notable desempeño de los cachorros en el segundo tiempo. Algunos como Aimar Duñabeitia, Eñaut Lete, Ibon Sánchez, Endika Buján o Peio Huestamendia ofrecieron una gran versión.

CF Talavera de la Reina Jaime González; Fran (Bilal, min. 60), Álvaro López, Molina, Roig; Isaiah (Capó, min. 60), Luis Sánchez, Pitu; Valen Gómez (Gallardo, min. 71), Marcos Moreno, Di Renzo (Nahuel, min. 85). 1 - 1 Bilbao Athletic Gamen; Irurita, Monreal, Duñabeitia, Ebro; Eder García (Alboniga, min. 76), Lete; Adrián Pérez (Huestamendia, min. 57), Ibon Sánchez, Buján (Gift, min. 87); Ibai Sanz (Vizcay, min. 76). GOLES 1-0; Di Renzo (p. min. 42). 1-1; Irurita (min. 45+7)

ÁRBITRO Javier Figueriedo amonestó a Isaiah (min. 31), Fran (min. 51) y Duñabeitia (min. 69).

El Bilbao Athletic se plantó en El Prado con importantes ausencias en la retaguardia, como son el caso de Mikel Santos, Jon de Luis, Iker Aldai, Johaneko o Miguel Barandalla. El Talavera, quien sorprendió con su puesta en escena ante el Racing de Ferrol, volvió a llevar a cabo una idea de juego muy valiente, protagonista y propositiva. Esto generó cierta incomodidad a los rojiblancos en los primeros minutos, aunque se fueron asentando con el paso del tiempo, hasta que la igualdad fuera la tónica dominante de este periodo, que tuvo hasta ocho minutos de descuento por varias intervenciones del nuevo VAR.

La primera vez que entró en juego fue por una tarjeta roja que vio Eric Gamen a los 23 minutos de juego, al salir con la cabeza e impedir el uno contra uno de Di Renzo, que avanzaba dirección portería. El árbitro, tras consultarlo en el monitor, anuló la decisión. El guardameta no tocó a su rival. En el minuto 40, el banquillo de los visitantes volvió a solicitar que el colegiado fuera a la pantalla tras pitar previamente un penalti de Eneko Ebro sobre Valen Gómez. Esta vez corroboró la pena máxima, que transformó Di Renzo por mucho que Gamen acertara el lado. Aunque pudiera ser un gol de esos que denominan 'psicológicos', el Bilbao Athletic reaccionó pronto.

En el séptimo minuto de descuento de la primera mitad, Xabi Irurita recogió el rechace de un disparo previo de Ibon Sánchez, controló con la diestra, chutó con la zurda y volvió a establecer las tablas. Lo mejor estaba aún por llegar. Y es que los cachorros fueron muy superiores al Talavera en la segunda mitad, generando hasta cuatro ocasiones de mucho peligro. Nada más comenzar la segunda parte, Endika Buján, uno de los mejores del partido, se metió hacia dentro y realizó un disparo que rozó el travesaño. Poco después, Eder García aprovechó un rechace previo para chutar casi desde el área pequeña, pero un defensor lo sacó casi desde la línea de gol.

A balón parado, Iker Monreal realizó un buen testarazo que volvió a repeler la zaga. De por medio, Jokin Aranbarri volvió a utilizar su última petición del VAR para revisar un posible penalti sobre Duñabeitia, pero el colegiado consideró que no había contacto suficiente. En el tramo final, una buena pared entre Buján y Alboniga-Menor terminó con el primero frente a Jaime González, pero el arquero le encimó mucho y pudo rechazar su finalización a córner. En una de las últimas acciones del encuentro, todo se pudo venir abajo para los cachorros, en un disparo cruzado de Marcos Moreno que lamió la cepa del poste.