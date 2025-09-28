El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Primera Federación

El Bilbao Athletic se desmonta en la segunda parte en Avilés

Real Avilés Industrial 3-2 Bilbao Athletic ·

Tras ponerse por delante y marcar otros tres goles en fuera de juego, el cuadro local remontó a un filial rojiblanco irreconocible después del descanso

Peru Olazabal

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:41

El Bilbao Athletic concedió su primera derrota de la temporada frente al Avilés. El filial rojiblanco ejerció este domingo una gran superioridad en la primera ... parte, poniéndose por delante y marcando otros dos goles anulados por fuera de juego. No obstante, ofrecieron su peor versión del presente curso en la segunda mitad, cuando los asturianos le dieron la vuelta al marcador. El doblete de Ibai Sanz pareció rescatar lo que hubiera sido un valioso punto, pero en el tiempo de descuento, un polémico tanto de Javi Cueto echó por tierra cualquier opción de puntuar.

