El Bilbao Athletic se desmonta en la segunda parte en Avilés

El Bilbao Athletic concedió su primera derrota de la temporada frente al Avilés. El filial rojiblanco ejerció este domingo una gran superioridad en la primera ... parte, poniéndose por delante y marcando otros dos goles anulados por fuera de juego. No obstante, ofrecieron su peor versión del presente curso en la segunda mitad, cuando los asturianos le dieron la vuelta al marcador. El doblete de Ibai Sanz pareció rescatar lo que hubiera sido un valioso punto, pero en el tiempo de descuento, un polémico tanto de Javi Cueto echó por tierra cualquier opción de puntuar.

Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Guzmán Ortega, Babin, Adri Gómez, Osky (Campabadal, min. 60); Gete, Bautista; Raúl Hernández (Quicala, min. 60), Rubio (Cueto, min. 70), Pablo Álvarez (Isi Ros, min. 46); Santamaría (Granero, min. 90). 3 - 2 Bilbao Athletic Santos; Irurita, Monreal, De Luis, Johaneko (Eghosa, min. 62); Lete (Alboniga, min. 79), Eder García; Adrián Pérez (Gift, min. 72), Ibón Sánchez (Huestamendia, min. 79), Buján (Hierro, min. 79); Ibai Sanz. GOLES 0-1; Ibai Sanz (min. 16).1-1; Bautista (min. 53). 2-1; Cueto (min. 73). 2-2; Ibai Sanz (min. 81). 3-2; Cueto (min. 90).

ÁRBITRO Fernando Román, del colegio castellano-leonés, amonestó a los locales Gete (min. 38) e Isi Ros (min. 90) y al visitante Irurita (min. 85).

El conjunto dirigido por Jokin Aranbarri, cada vez con un once más definido, tuvo el control absoluto del partido en la primera parte. Más allá de la calidad y el talento que atesoran los cachorros, demostraron una vez más ser un equipo muy serio, con una idea clara de juego y con unos automatismos interiorizados que le convierten en uno de los clubes más temibles del grupo actualmente con esa versión. Desde luego, en el Román Suárez Puerta se jugó a lo que ellos querían durante los primeros 45 minutos.

El Bilbao Athletic tenía un porcentaje alto de la posesión, combinaban con destreza y verticalidad, haciendo daño, sobre todo, cuando Endika Buján o Adrián Pérez recibían por fuera. No se había cumplido el primer cuarto de hora de choque cuando Adrián Pérez realizó una entrega sobresaliente con el exterior a la carrera de Ibai Sanz, quien definió con sangre fría para batir a Álvaro Fernández. Sin embargo, el delantero baracaldés lo hizo en posición antirreglamentaria y el colegiado lo anuló tras ratificarlo viendo las imágenes en el monitor.

No obstante, el atacante se pudo quitar la espina de inmediato. En la siguiente acción, Johaneko avanzó con la pelota por el pasillo interior del costado izquierdo, abrió para Endika Buján, quien metió un centro fuerte y raso para que Ibai Sanz solo la tuviera que empujar para abrir el marcador de forma definitiva. Pese a estar por detrás, el Avilés solo metió el miedo en el cuerpo al filial con alguna transición puntual, en la que los defensores corrigieron con mucho acierto. Xabi Irurita y Jon de Luis estuvieron pletóricos en las acciones de mayor peligro de los asturianos.

Sin duda, parecía que había más opciones de que los rojiblancos ampliaran su renta que de sufrir por que les empataran. Adrián Pérez estuvo a punto de hacerlo de no ser porque Álvaro Fernández realizó una de las paradas de la jornada con el pie. Antes del descanso, Ibai Sanz volvió a perforar las redes con un magnífico disparo cruzado, tras un nuevo buen pase en profundidad de Adrián Pérez. Aunque el atacante estaba de nuevo adelantado por centímetros, por lo que tampoco subió al electrónico.

Segunda parte fatídica

El encuentro dio un giro de 180 grados tras el paso por vestuarios. El cuadro local salió enchufado y, durante los primeros compases de la segunda mitad, estuvo constantemente jugando cerca del área del Bilbao Athletic. Así fue hasta que, en el minuto 53, Babin remató un córner que luego volvió a cabecear Kevin Bautista para firmar el empate. El fantasma de los fueras de juego reapareció a los 58 minutos con un nuevo tanto anulado. Esta vez de Endika Buján. Sin embargo, los rojiblancos siguieron sufriendo y Campabadal tuvo una ocasión muy clara en el minuto 69 para remontar.

No lo tuvieron que lamentar. La insistencia de los asturianos tuvo su premio en el minuto 73. Gete sacó una falta desde el centro del campo que bajó Campabadal con el pecho, recogiendo el balón Javi Cueto en la frontal del área para disparar ajustado al palo y darle la vuelta al marcador. Jokin Aranbarri cambió gran parte del ataque buscando un golpe de efecto y pareció salirle bien. A los 81 minutos de juego, Elijah Gift le regaló otra oportunidad de oro para marcar a Ibai Sanz, que no falló solo ante la portería para hacer un doblete.

Cuando todo parecía visto para sentencia, Javi Cueto anotó el definitivo 3-2. Mikel Santos y la zaga se durmió pensando que el extremo remató en fuera de juego. No obstante, las imágenes no clarificaban si partía por delante de Eghosa o no. Todo era muy justo. Por lo tanto, el colegiado no pudo rectificar la decisión y supuso la primera derrota del Bilbao Athletic este curso, que sale de los puestos de play-off de ascenso.