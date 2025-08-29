El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jokin Aranbarri frente a la plantilla del Bilbao Athletic. Luis Ángel Gómez
Primera Federación

El Bilbao Athletic debe reinventarse

Sin Rego, Gerenabarrena, Olabarrieta o Varela, muchos cachorros deben dar un paso adelante en el filial rojiblanco

Peru Olazabal

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:56

Los filiales suelen vivir muchas modificaciones cada temporada. Los más mayores salen, sus piezas más destacadas suben al primer equipo o salen cedidos a equipos ... de mayor enjundia para continuar su progreso, mientras que otros más jóvenes llegan pidiendo paso con la ilusión y la ambición de reivindicarse. El Bilbao Athletic no es menos. Cuatro de sus futbolistas con mayor proyección han continuado su camino en el fútbol profesional y ahora las nuevas piezas del segundo equipo rojiblanco deben dar un paso adelante para aclimatarse a la exigencia de Primera Federación.

