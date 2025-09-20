El Athletic sobrevive y empata con una jugadora menos durante una hora

Pol Pairot Sant Adrià de Besòs (Barcelona) Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:12 Comenta Compartir

Un punto y gracias. El partido que debía suponer el inicio del despegue del Athletic, tras un inicio liguero errático, se saldó con un empate que, sin embargo, tuvo sabor a victoria. Las jugadoras de Javi Lerga tuvieron que disputar más de una hora con una futbolista menos por la expulsión de Bibi en un lance que supuso también el penalti que le valió al Espanyol para adelantarse en el marcador con un tanto de una vieja conocida, Arana. Sin apenas capacidad para generar ocasiones de gol, el conjunto rojiblanco, sostenido por una Nanclares decisiva, sacó partido del acierto de Amezaga en un saque de esquina para conquistar un punto a base de sacrificio y resiliencia.

Espanyol Salvador; Caracas, Amaia Martínez, Vallejo, Paula Perea; Laura (Judit Pablos, min. 87), Torrodá, Ainoa (Mar Torras, min. 63); Ona (Fergusson, min. 87), Arana (Cristina Baudet, min. 71) y Naima (Browne, min. 63) 1 - 1 Athletic Nanclares; Maitane Vilariño (Landaluce, min. 37), Maddi, Bibi, Nerea Nevado; Valero (Oguiza, min. 60), Zubieta, Sara Ortega; Agote (Elexpuru, min. 60), Azkona (Campos, min. 79) y Amezaga.

Empezó el duelo con susto para la escuadra rojiblanca, ya que, con un minuto y medio consumido, Arana, desde el perfil izquierdo, disparó cruzado y Nanclares tuvo que lucirse para desviar lo justo y que la pelota se perdiera junto al palo izquierdo de su portería.

Tardó unos minutos en sentirse a gusto con la pelota el cuadro bilbaíno, al que le costó encontrar espacios ante la salida intensa del Espanyol. La mejor acción asociativa de las pupilas de Javi Lerga en el cuarto de hora inicial le permitió a Amezaga plantarse con opciones de disparo en el balcón del área, pero se fue al césped tras un choque con una jugadora local.

El conjunto blanquiazul volvió a la carga y a los 19 minutos dispuso de otra buena oportunidad para ponerse por delante en el tanteador. Esta vez fue Ona por el sector derecho la que progresó y su trallazo se perdió, no por mucho, por encima del travesaño. Acto seguido, un desmarque de Arana lo finalizó la exjugadora del Athletic con un peligroso lanzamiento cruzado, aunque la colegiada invalidó la acción por fuera de juego.

La respuesta del Athletic fue inmediata y con ella generó su mejor opción para marcar en el primer acto. Amezaga trató de rematar un centro de Valero, lo que impidió Caracas con una intervención decisiva. La pelota suelta la golpeó Sara Ortega y el esférico se perdió junto al palo derecho de la meta defendida por Salvador. Menos peligro llevó la réplica local y Nanclares no pasó apuros para frenar el tiro raso de Ainoa. Sin embargo, en esa misma jugada, el Espanyol solicitó revisión por un posible tirón de pelo de Bibi sobre Arana en el interior del área. Tras revisar la acción en el monitor, López Osorio decretó penalti y expulsión de la central del Athletic.

Arana se situó junto al punto fatídico y engañó a Nanclares con un lanzamiento que entró por la parte izquierda de la portería y supuso el 1-0 en el minuto 34. La exjugadora del Athletic firmó así el primer tanto del curso con su nuevo equipo.

Lerga no tardó en recomponer piezas y la sacrificada, para dar entrada a Landaluce en el eje de la zaga, fue Maitane Vilariño, ubicada en una posición más defensiva, con Agote por delante. Paula Perea estuvo cerca, en un remate con la izquierda en el interior del área, de hacer crecer los problemas del conjunto rojiblanco antes de entrar en los siete minutos de propina del primer acto, que se cerró con un cabezazo bombeado y estéril de Valero después de que Paula Perea despejara, también con la testa, una falta enviada por el Athletic al área.

La segunda mitad se abrió con una revisión en el monitor solicitada por Javi Lerga por un manotazo de Ainoa, solicitud desestimada por López Osorio. El técnico de la escuadra bilbaína optó por cubrir el costado derecho con Zubieta. Precisamente por ese perfil llegó un buen movimiento de Agote, cuyo centro no encontró destinataria.

Los cambios de Elexpuru y Oguiza por Agote y Valero a la hora de juego supusieron el retorno de Zubieta al centro del campo, quedando la banda derecha para la futbolista bilbaína.

Nanclares mantuvo a su equipo en el encuentro con una excepcional parada en un lanzamiento lejano de Laura que mandó a córner. Tras el saque de esquina, Elexpuru salió en una buena contra que no supo definir. Sí acabó la jugada Azkona, que le ganó la espalda a Amaia Martínez y estuvo muy cerca de lograr el empate a los 72 minutos. Su remate acabó en un córner que resultó decisivo.

En el saque de esquina, Amezaga anotó el 1-1 al cazar al vuelo con la pierna derecha el despeje de Salvador, exigida por el lanzamiento cerrado de Sara Ortega. Javi Lerga, a continuación, dio paso a Campos por Azkona.

En un córner pudo adelantarse de nuevo el equipo blanquiazul. Browne, en el segundo poste, no conectó un buen remate.

La polémica regresó en el minuto 92, cuando la colegiada señaló una falta de Vallejo a Campos, que suponía la segunda amonestación de la jugadora local. Sin ir al monitor, rectificó su error, ya que la infracción había sido de la futbolista del Athletic. Lerga pidió la revisión de la jugada, sin que la árbitra cambiara su decisión.

Después de un intento de Sara Ortega que salió demasiado alto, se mascó la tragedia. En el último saque de esquina del partido, a los 101 minutos, Torrodá mandó fuera un balón que el Athletic no había acertado a despejar.

El retorno del cuadro rojiblanco a Lezama, donde recibirá el domingo 28 -a las 12:00 horas-, a un Sevilla que tampoco ha empezado de la mejor manera la temporada, debe servir de punto de inflexión para la escuadra bilbaína después de las decepciones ante su afición en los partidos contra el Costa Adeje Tenerife Egatesa y el Barcelona.