Vesga se retira del terreno de juego tras sufrir un problema muscular. factoría9

La baja de Vesga deja sin descanso a Jauregizar y Ruiz de Galarreta

Las lesiones se ceban con el centro del campo del Athletic, donde Valverde no podrá rotar para dosificar a sus dos mediocentros titulares

Igor Barcia
Gabriel Cuesta

Igor Barcia y Gabriel Cuesta

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:11

El calendario no da tregua al Athletic y las lesiones tampoco. En La Cerámica Mikel Vesga sólo pudo aguantar seis minutos antes de tener que ... retirarse del campo con problemas musculares. Ayer, el club rojiblanco confirmó que Mikel Vesga sufre una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha a través de un comunicado en el que no se apunta el tiempo de baja al que se enfrenta el centrocampista de Vitoria. Pero todo apunta a que se perderá al menos los encuentros más inmediatos, entre ellos el del Dortmund de este miércoles y probablemente el del sábado frente al Mallorca en San Mamés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

