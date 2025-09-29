La baja de Vesga deja sin descanso a Jauregizar y Ruiz de Galarreta

El calendario no da tregua al Athletic y las lesiones tampoco. En La Cerámica Mikel Vesga sólo pudo aguantar seis minutos antes de tener que ... retirarse del campo con problemas musculares. Ayer, el club rojiblanco confirmó que Mikel Vesga sufre una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha a través de un comunicado en el que no se apunta el tiempo de baja al que se enfrenta el centrocampista de Vitoria. Pero todo apunta a que se perderá al menos los encuentros más inmediatos, entre ellos el del Dortmund de este miércoles y probablemente el del sábado frente al Mallorca en San Mamés.

La enfermería rojiblanca suma así un jugador más a su lista. Tras perder a Beñat Prados por seis meses por una grave lesión al romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, la lesión de Vesga deja solo tres mediocentros de primer equipo disponibles para Valverde. Son Galarreta, Jauregizar y Rego. Una circunstancia que obligará al preparador rojiblanco a seguir 'exprimiendo' a sus dos pivotes titulares, en especial a un Jauregizar que ya es a día de hoy el jugador de campo con más minutos de la plantilla, sólo por detrás de Unai Simón.

El de Bermeo suma 621 minutos de juego en siete encuentros de Liga más los 90 frente al Arsenal, lo que le dejan a solo 9 minutos del pleno. Lo juega todo, es indiscutible para Valverde y además ahora mismo no hay posibilidad para darle descanso. Porque si hay que dar respiro a uno de los dos pivotes, el entrenador rojiblanco siempre opta por hacerlo con el más veterano. Valverde trata de dosificar y mimar a Ruiz de Galarreta, como lo hizo frente al Villarreal. En ese encuentro dio entrada a Vesga, pero la lesión casi inmediata le obligó a volver a mover el banquillo para dar minutos a Rego, ahora mismo el único integrante de la plantilla que es una alternativa a los dos titulares. Otra puede ser la reubicación de un Unai Gómez que vale para todo y que podría ser una solución momentánea para sostener el centro del campo y dar respiro a uno de los dos.

Valverde «'Jaure' ya estaba justo, viene de jugar todo. Tenemos que tener cuidado»

Al término del encuentro en Villarreal, Ernesto Valverde admitió que la acumulación de minutos ya está pasando factura. «Queremos tener más posibilidades de cambios. Jaure ya estaba justo, viene de jugar todo. Tenemos que tener cuidado. La baja de Vesga es importante y habrá que ir al filial», admitió el entrenador del Athletic.

Pero de momento, todo apunta a que Jauregizar y Ruiz de Galarreta volverán a ser de la partida este miércoles frente al Borussia Dortmund, donde el Athletic deberá echar mano de toda su experiencia para hacer frente al potente equipo alemán. Eso sí, teniendo en cuenta las palabras de Valverde, será complicado que ambos puedan jugar tanto el duelo de Champions como el del sábado de Liga frente al Mallorca. Después llegará el parón de selecciones y la plantilla rojiblanca podrá tomarse un merecido descanso.

Lekue y Unai, con golpes

La lista de lesionados en Villarreal incluso pudo ser mayor porque Lekue y Unai Gómez también protagonizaron otros sustos por golpes recibidos en acciones del encuentro. El lateral derecho disputó sus primeros minutos de la temporada en La Cerámica. Jugó todo el encuentro y en el minuto 87 pidió a las asistencias que entraran. Se quejaba ostentosamente del pie y tuvo que quitarse la bota. Finalmente, tras salir del campo, pudo disputar los últimos instantes con normalidad. «Ha sido un golpe y el dedo se me ha quedado un poco enganchado. No me había pasado nunca, pero estoy bien», explicaba al acabar el choque.

Por su parte, Gómez fue sustituido en el minuto 57 por Robert Navarro. En el banquillo se puso una sujección en la rodilla. Valverde aclaró que solo se trataba de «un golpe».