El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del partido de la pasada temporada entre el Athletic y el Getafe

El Athletic vuelve a tener solo dos días de descanso en la Liga tras un partido de la Champions

Los rojiblancos reciben al Qarabag el 22 de octubre y el 25 se enfrenta al Getafe en Bilbao

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:17

Ya se quejó el pasado lunes Ernesto Valverde de los horarios, en la previa del encuentro contra el Girona. El Athletic jugará contra el Mallorca el sábado 4 de octubre sin 72 horas de descanso con respecto al duelo contra el Dortmund en Alemania, el 1 de octubre. «Lo del tema del calendario es recurrente año a año. Todos vemos posibilidades. Ese partido a nosotros nos viene mal porque son tres días después (de Dortmund). No hay razón para ponerlo antes y sí razones para ponerlo después».

Pues bien, ha vuelto a ocurrir. Esas palabras no se han escuchado en la sede de la Liga y se ha repetido la estrategia. En este caso, es cierto que el Athletic juega el miércoles 22 de octubre en casa contra el Qarabag (18.45 horas) y dos días más tarde, el 25 de octubre, sábado, se mide al Getafe en casa, según los horarios publicados este jueves por la patronal del fútbol. Y ocurre en el duelo frente a los bermellones, sin razones para ponerle antes debido a que la próxima semana el cuadro de Ernesto Valverde no tiene partido hasta el derbi del fin de semana.

Horarios del Athletic

Villarreal-Athletic, sábado 27 de septiembre. 21 horas

Dortmund-Athletic, miércoles 1 de octubre. 21 horas

Athletic-Mallorca, sábado 4 de octubre. 18.30 horas

Elche-Athletic, domingo 19 de octubre. 14 horas

Athletic-Qarabag, miércoles 22 de octubre. 18.45 horas

Athletic-Getafe, sábado 25 de octubre. 18.30 horas

Real Sociedad-Athletic, sábado 1 o domingo 2 de noviembre.

Newcastle-Athletic, miércoles 5 de noviembre. 21 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  8. 8 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  9. 9 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  10. 10 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic vuelve a tener solo dos días de descanso en la Liga tras un partido de la Champions

El Athletic vuelve a tener solo dos días de descanso en la Liga tras un partido de la Champions