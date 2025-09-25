El Athletic vuelve a tener solo dos días de descanso en la Liga tras un partido de la Champions Los rojiblancos reciben al Qarabag el 22 de octubre y el 25 se enfrenta al Getafe en Bilbao

Juanma Mallo Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:17 | Actualizado 16:25h. Comenta Compartir

Ya se quejó el pasado lunes Ernesto Valverde de los horarios, en la previa del encuentro contra el Girona. El Athletic jugará contra el Mallorca el sábado 4 de octubre sin 72 horas de descanso con respecto al duelo contra el Dortmund en Alemania, el 1 de octubre. «Lo del tema del calendario es recurrente año a año. Todos vemos posibilidades. Ese partido a nosotros nos viene mal porque son tres días después (de Dortmund). No hay razón para ponerlo antes y sí razones para ponerlo después».

Pues bien, ha vuelto a ocurrir. Esas palabras no se han escuchado en la sede de la Liga y se ha repetido la estrategia. En este caso, es cierto que el Athletic juega el miércoles 22 de octubre en casa contra el Qarabag (18.45 horas) y dos días más tarde, el 25 de octubre, sábado, se mide al Getafe en casa, según los horarios publicados este jueves por la patronal del fútbol. Y ocurre en el duelo frente a los bermellones, sin razones para ponerle antes debido a que la próxima semana el cuadro de Ernesto Valverde no tiene partido hasta el derbi del fin de semana.

Horarios del Athletic

Villarreal-Athletic, sábado 27 de septiembre. 21 horas

Dortmund-Athletic, miércoles 1 de octubre. 21 horas

Athletic-Mallorca, sábado 4 de octubre. 18.30 horas

Elche-Athletic, domingo 19 de octubre. 14 horas

Athletic-Qarabag, miércoles 22 de octubre. 18.45 horas

Athletic-Getafe, sábado 25 de octubre. 18.30 horas

Real Sociedad-Athletic, sábado 1 o domingo 2 de noviembre.

Newcastle-Athletic, miércoles 5 de noviembre. 21 horas.