Valverde protesta por jugar ante el Mallorca sin 72 horas de diferencia: «Nos viene mal»

«Hay razones para ponerlo después», se ha quejado el entrenador del Athletic por los horarios

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:06

El Athletic afronta unos días frenéticos. Recibe este martes al Girona (19 horas), visita el sábado al Villarreal (21 horas), juega el miércoles próximo en ... Dortmund (21 horas) y cierra antes del parón de selecciones de octubre el sábado 4 con el Mallorca en San Mamés (18.30 horas).

