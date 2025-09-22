Valverde protesta por jugar ante el Mallorca sin 72 horas de diferencia: «Nos viene mal»

El Athletic afronta unos días frenéticos. Recibe este martes al Girona (19 horas), visita el sábado al Villarreal (21 horas), juega el miércoles próximo en ... Dortmund (21 horas) y cierra antes del parón de selecciones de octubre el sábado 4 con el Mallorca en San Mamés (18.30 horas).

Teniendo en cuenta que vienen un par de semanas de descanso por los compromisos internacionales y que los rojiblancos regresan el jueves de Alemania parece de sentido común que el duelo ante los baleares fuera el domingo. No hay además 72 horas de diferencia entre el enfrentamiento de Dortmund (21.00 el miércoles) y el de Mallorca (18.30 horas el sábado), un asunto que el pasado curso generó amenazas en el Madrid.

«Lo del tema del calendario es recurrente año a año. Todos vemos posibilidades. Ese partido a nosotros nos viene mal porque son tres días después (de Dortmund). No hay razón para ponerlo antes y sí razones para ponerlo después», ha añadido.

No es la primera vez que Valverde se queja por los horarios. Ya lo hizo la pasada campaña en un par de ocasiones. No le agradó jugar en Villarreal un domingo a las 21 horas cuando el jueves siguiente visitaba al Rangers en Glasgow. Tampoco le gustó recibir a la UD Las Palmas un miércoles y no un jueves, lo que le hubiera dado 72 horas de diferencia con el partido anterior en el Bernabéu.

«A veces es inevitable que no se cumplan las 72 horas. El problema es que cuando se pueden cumplir, ¿por qué no se hace? Porque la prioridad tiene que ser deportiva, no económica. Es el partido más importante para las teles, dicen. Es que pudiendo jugar el jueves con el Las Palmas por qué jugar el miércoles, ¿por qué vamos a jugar tres partidos en seis días en lugar de en siete? No lo terminamos de entender», se quejó en vano el técnico.