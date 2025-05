El Athletic supera el examen de los grandes: un repaso a cada línea rojiblanca

Llevamos toda la temporada destacando las estadísticas del Athletic y no es para menos ya que han sido de las más brillantes que se recuerdan. ... Igualar los 70 puntos de la campaña 2013-14, la última que llevó a los rojiblancos a la Champions, tiene un mérito enorme si se tiene en cuenta que se ha logrado mientras se competía hasta las semifinales en la Europa League. Como tiene un gran mérito el hecho de ser el equipo que menos goles ha encajado (29) y, junto a los tres primeros clasificados, el que menos partidos de Liga ha perdido (6). Los rojiblancos han sido más sólidos y competitivos que la campaña anterior, aunque su juego haya sido en general menos atractivo.

El dato de los goles es interesante en este sentido. Los de Valverde han metido siete menos que en la pasada Liga (54 frente a 61), pero también han encajado ocho menos (29 frente a 37). La diferencia es fácil de entender. No se trata de un cambio de estilo. Los conceptos son los mismos. Se trata, en buena medida, del peaje que hay que pagar por las rotaciones incluso cuando éstas salen bien, como ha sido el caso. Es inevitable que un equipo pierda fluidez en su juego y sus automatismos se rebajen cuando el calendario le obliga a cambiar el once constantemente para no desfallecer. Y es lógico que esta pérdida la supla intentando elevar su solidez a base de fortaleza, entrega y sacrificio. Línea por línea, este sería el balance de una temporada histórica, la del regreso a la Champions, en la que Ernesto Valverde ha utilizado un total de 32 jugadores, de los cuales 8 (Padilla, Herrera, Canales, Nico Serrano, Olabarrieta, Martón, Adu Ares y Buján) han tenido una participación casi anecdótica.

La portería Tranquilidad y un debate pendiente

29 goles han encajado los rojiblancos. Es el mejor registro de la Liga esta temporada

El Athletic tiene cubierta de maravilla esta posición que se han repartido entre Agirrezabala (29 titularidades), Unai Simón (23) y Padilla (3). Si Unai Simón o Agirrezabala no se han llevado el trofeo Zamora ha sido porque ninguno de ellos ha llegado a los 28 partidos –con un mínimo de 60 minutos en ellos– que se necesitan para ganarlo. De hecho, las cifras de Simón desde que volvió a la titularidad en la Liga tras su lesión son mejores (14 goles en 21 partidos) que los que el curso pasado le llevaron a obtener ese trofeo. En la portería, eso sí, sigue pendiente el debate sobre la suplencia del guardameta internacional en Europa. ¿Jugará o no la Champions la próxima temporada?

32 jugadores ha utilizado Ernesto Valverde a lo largo de la campaña

La defensa Valverde disfruta de un verdadero bloque

El verano pasado era la línea que generaba más inquietud y, sin embargo, se ha acabado revelando como la más estable y, desde luego, como aquélla en la que mejor han funcionado las rotaciones. Valverde ha podido disfrutar de un bloque sólido y competitivo formado por nueve futbolistas: De Marcos, Gorosabel, Lekue, Vivián, Yeray, Paredes, Unai Nuñez, Berchiche y Adama. Todos le han respondido.

70 puntos han sumado los rojiblancos, los mismos que en 2014, cuando también fueron cuartos

La manera en que el técnico ha podido repartir los esfuerzos en las diferentes competiciones entre los miembros de su retaguardia ha requerido de un cálculo de lo más preciso y estudiado. Sólo Vivián, que ha sido titular en 40 partidos (un 73%), se sale un poco de la tabla. Los demás han podido disfrutar de una mayor oxigenación. Berchiche es el segundo en la lista con un 63% de titularidades y le sigue Paredes (58%). De Marcos y Yeray se quedan en un 49%, mientras que Gorosabel ha alcanzado el 41%. El pelotón lo cierran Adama, titular en un 27% de los partidos, y Lekue y Unai Nuñez, en un 20%. Ahora que todavía estamos asimilando la marcha de De Marcos, un dato que explica muy bien cómo ha cuidado el técnico a su capitán en la temporada de su despedida. Gorosabel y él han sido titulares exactamente en el mismo número de encuentros de Liga: 17.

37 partidos ha jugado como titular Jauregizar. La pasada campaña sólo lo hizo una vez

Centro del campo Jauregizar brilla y a Sancet se le echa de menos

La medular hay que dividirla en dos sectores. En el de los medios centros, Valverde se ha sostenido con tres jugadores: Jauregizar, Prados y Galarreta. Vesga ha aparecido muy poco y casi siempre como suplente. De hecho, solo ha sido titular en 11 partidos. La mejor demostración del declive del vitoriano es que hace dos años fue titular en 35 y la pasada temporada, en 21. La mejor noticia de la sala de máquinas, por supuesto, ha sido Jauregizar. Sencillamente, se ha convertido en una pieza indiscutible. El bermeano ha pasado de ser titular en un partido a serlo en 37. A eso se le llama despegar y asentarse.

54 goles han marcado los pupilos de Valverde, siete menos que la pasada campaña

El segundo sector es la media punta, donde el foco siempre ha estado puesto en Sancet, que ha vivido una situación paradójica. El navarro nunca ha sido más resolutivo y nunca ha jugado menos en los últimos años. No ha salido en el once en la mitad de los partidos de Liga y respecto al total de los 55 encuentros disputados por el Athletic en todas las competiciones sólo ha sido titular en 24, es decir, en un 43%.

Destacado La defensa ha sido con diferencia la línea en la que mejor han funcionado las rotaciones

El problema con Sancet es que no ha tenido sustituto y eso se ha notado mucho. Es cierto que Unai Gómez ha ocupado casi siempre su puesto –ha salido de inicio en 20 partidos–, pero lo ha hecho para realizar un trabajo completamente diferente. En fin, que la media punta es una de esas posiciones que el equipo necesita reforzar con un futbolista creativo y con algo de llegada. Otra cosa es que lo haya y que el Athletic pueda ficharlo.

La delantera Una línea con margen de mejora

Sorpresa En la delantera se han visto las mayores decepciones: la de Djaló y el bajo nivel de Guruzeta

Las bandas se las han repartido los hermanos Williams, que han estado bien pero desde luego no mejor que el curso anterior, y Berenguer. El navarro partía como el jugador número 12 y ha terminado como el tercer futbolista con más minutos de la plantilla. Su talento y disponibilidad le han hecho imprescindible. En fin, que la renovación que firmó el pasado verano fue una bendición. Igualito que el fichaje de Djaló, vaya, cuyo fracaso ha sido tan llamativo que ha dejado al club en una posición delicada sobre lo que hacer con él tras pagar 15 millones.

Respecto a los delanteros centros, a nadie se le escapa que Guruzeta ha sido una de las decepciones de la temporada. No sólo porque ha metido la mitad de goles (8 frente a 16) sino por su desacierto continuado y su escasa incidencia en los partidos. Que un futbolista como Maroan, un bulldozer sin gol recién llegado de la Primera Federación, le haya acabado disputando e incluso quitando el puesto a base de choque, disputas y una constante movilidad lo dice todo sobre las pobres prestaciones del donostiarra.

Lo cierto es que el análisis del frente de ataque –incluimos aquí a los futbolistas que se mueven en la media punta– invita a ser optimista de cara a la próxima temporada. Salvo Berenguer, todos pueden hacerlo mejor. El Athletic está en disposición de crecer. O sería mejor decir, de seguir creciendo. Porque esta temporada, tras superar el examen de los grandes –combinar bien Liga y Europa– los rojiblancos han crecido.