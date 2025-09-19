El Athletic reconoce a Joelle Murray, icono del Hibernian FC, One Club Woman 2025 La entidad rojiblanca hará entrega de este galardón el próximo martes 23 de septimebre en San Mamés antes del partido contra el Girona

Bruno Vergara Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

El Athletic ha elegido a Joelle Louise Murray, futbolista escocesa que militó durante 20 años en el equipo Hibernian FC de Edimburgo, como One Club Woman 2025. El club rojiblanco desea premiar su extraordinaria y exitosa trayectoria como defensa en dicha escuadra, en la que entre 2004 y 2024, años en los que cosechó numerosos títulos y fue uno de los principales referentes del fútbol femenino escocés.

Murray (Chirnside, Escocia, 1986) comenzó a jugar a fútbol en un equipo de chicos de su localidad natal. A los 12 años, ingresó en las categorías inferiores del Hibernian FC y progresó por las mismas hasta debutar con el primer equipo en 2004. Una trayectoria en la que nunca cambió de escuadra, con la que disputó 507 partidos con la camiseta del conjunto de Edimburgo.

Una futbolista con un fantástico palmarés. Ganó dos veces la Scottish Women's Premier League (Liga Premier Femenina de Escocia), siete veces la Copa y otras cinco de la Copa de la Liga. Colgó las botas a los 37 años, aunque sigue vinculada al Hibernian FC como Assistant Manager del primer equipo femenino y como Junior Development Manager en las categorías inferiores del club.

Una jugadora que fue internacional con Escocia en 48 ocasiones, participando en la Eurocopa de 2017 y la Copa del Mundo de 2019, las dos primeras participaciones del combinado femenino escocés en las fases finales de los grandes torneos de selecciones.

Murray, que recibirá su galardón el próximo 23 de septiembre en San Mamés antes del partido ante el Girona, se suma así a la lista de jugadoras icónicas galardonadas con el One Club Woman Award. Es el caso de Malin Moström (Umeå I.K., 2019), Pia Wunderlich (1.FFC Frankfurt, 2020), Jennifer Zietz (1. FCC Turbine, 2022), Mati Martínez (Fundación Albacete, 2023) y Maria Gstöttner (USV Neulengbach, 2024).

En dicha ceremonia también estará Jamie Carragher, que recogerá también su premio como One Club Man 2025.

Temas

Cuatro

Escocia

Audiencias