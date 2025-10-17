El Athletic hace su propia versión de la primera canción de Amaia Montero en su regreso a La Oreja de Van Gogh

E. C. Viernes, 17 de octubre 2025, 13:45

El grupo musical de la semana no es otro que La Oreja de Van Gogh. Este miércoles anunció el regreso oficial de Amaia Montero a la banda. Lo hizo con una nueva canción que el Athletic ha querido versionar. El community manager del club, acostumbrado a hacer bromas, ha publicado un vídeo en el que se ve a la donostiarra cantando y de fondo se escucha el famoso tema que el excapitán, Iker Muniain, creó para la celebración de la Copa en 2024.

«Este es el famoso Athletic, El famoso Athletic Club. Y estos son los campeones, Aupa Athletic txapeldun». Una canción que no pega nada con las imágenes en las que aparece Amaia Montero con el micrófono en mano entonando un tema del grupo.

Una vez más, la ocurrencia del community manager ha sido aplaudida por los seguidores del Athletic en redes. «Amando al equipo de redes cada día más», ha escrito un usuario.