El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Athletic hace su propia versión de la primera canción de Amaia Montero en su regreso a La Oreja de Van Gogh

E. C.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:45

Comenta

El grupo musical de la semana no es otro que La Oreja de Van Gogh. Este miércoles anunció el regreso oficial de Amaia Montero a la banda. Lo hizo con una nueva canción que el Athletic ha querido versionar. El community manager del club, acostumbrado a hacer bromas, ha publicado un vídeo en el que se ve a la donostiarra cantando y de fondo se escucha el famoso tema que el excapitán, Iker Muniain, creó para la celebración de la Copa en 2024.

«Este es el famoso Athletic, El famoso Athletic Club. Y estos son los campeones, Aupa Athletic txapeldun». Una canción que no pega nada con las imágenes en las que aparece Amaia Montero con el micrófono en mano entonando un tema del grupo.

@athleticclub 🎶 Se filtra la primera canción de Amaia Montero en su regreso a La Oreja de Van Gogh #lodvg #amaiamontero #AthleticClub #humor ♬ sonido original - Athletic Club

Una vez más, la ocurrencia del community manager ha sido aplaudida por los seguidores del Athletic en redes. «Amando al equipo de redes cada día más», ha escrito un usuario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8

    El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9 Detienen a un hombre de 57 años en Santutxu por tráfico de drogas
  10. 10

    La buena hora de Eder Sarabia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic hace su propia versión de la primera canción de Amaia Montero en su regreso a La Oreja de Van Gogh

El Athletic hace su propia versión de la primera canción de Amaia Montero en su regreso a La Oreja de Van Gogh